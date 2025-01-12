Перелом сознания целого поколения. Фильмы о репрессиях в СССР, которые успели снять до распада

"Телеграф" выбрал пять интересных фильмов о репрессиях в период СССР

Период существования Советского Союза наложил отпечаток на судьбе целого поколения людей, которые стали жертвами политических репрессий со стороны государства. Миллионы советских граждан прошли через аресты и высылки, еще большая часть из них была расстреляна и окончила свою жизнь в ГУЛАГе. Открыто об этом теме начали говорить ближе к концу 1980-х, когда сам СССР находился на грани распада — тогда же в широкий прокат начали выходить соответствующие фильмы.

"Телеграф" расскажет о пяти фильмах, снятых до конца 1991 года, в которых описывается период сталинских репрессий.

Заметим, что эти фильмы перевернули сознание миллионов людей, поскольку эта тема долгие годы была под запретом.

Покаяние, 1984

Режиссер: Тенгиз Абуладзе.

Фильм был снят до начала "перестройки и гласности" в СССР, но его запретили к показу. Премьера состоялась в конце 1986 — начале 1987 года. Главный герой — Варлам Аравидзе (его сыграл Автандил Махарадзе — Ред.), мэр неназванного городка на Кавказе. Он руководит регионом "железной рукой", расправляется с неугодными, а после своей смерти не может найти покоя. Его тело постоянно выкапывают из могилы родственники людей, замученных по его приказу.

Сам Аравидзе носит черную рубашку, похожую на ту, что носили сторонники Бенито Муссолини, а также носит усики "а-ля Гитлер" и очки "а-ля Берия".

Постер фильма "Покаяние"

Холодное лето 53-го, 1987

Режиссер: Александр Прошкин.

Данный фильм рассказывает о жизни советских после смерти Сталина в марте 1953 года. Тогда же Верховный совет СССР по инициативе главы МВД Лаврентия Берии принял постановление об амнистии почти миллиона человек, в основном — осужденных за уголовные преступления. Политических заключенных амнистия тогда не коснулась

О возвращении амнистированных к мирной жизни власти не подумали: на воле начали формироваться целые банды. Унимать преступность бросили не только милицию, но и армейские части. В регионах дело доходило до боестолкновений.

Главные герои фильма — фронтовик Сергей "Лузга" Басаргин (роль исполнил Валерий Приемыхов — Ред.) и инженер Николай "Копалыч" Старобогатов (роль исполнил Анатолий Папанов — Ред.), осужденные по "политической" статье, столкнулись лицом к лицу с бандой амнистированных уголовников. Этот фильм стал последним в жизни и карьере для Анатолия Папанова.

Валерий Приемыхов (слева) и Анатолий Папанов (справа) в фильме "Холодное лето 53-го".

Пиры Валтасара или Ночь со Сталиным, 1989

Режиссер: Юрий Кара.

Экранизация новеллы из романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". Действие происходит в Абхазии в 1935 году во время отдыха Иосифа Сталина и его окружения. Практически всё экранное время уделено самому пиру, тостам, поведению сталинского окружения и многочисленной обслуги "вождя" и его гостей.

После этого пира начинаются репрессии — стали исчезать артисты Народного ансамбля песни и пляски Абхазии. Главные роли в этом фильме исполнили Алексей Петренко (Сталин), Валентин Гафт (Берия), Сергей Никоненко (Ворошилов), Евгений Евстигнеев (Калинин) и другие.

Алексей Петренко в роли Сталина в фильме "Пиры Валтасара или Ночь со Сталиным"

Николай Вавилов, 1990

Режиссер: Александр Прошкин.

Фильм посвящен биографии советского ученого-биолога, академика Николая Вавилова (роль исполнил Костас Сморигинас — Ред.). Под руководством Вавилова была создана крупнейшая в мире коллекция семян культурных растений. Однако в 1940 году он был арестован по ложному доносу и обвинен по целому ряду статей уголовного кодекса. Ему грозил расстрел, который заменили на длительный срок лагерей. Николай Вавилов умер в 1943 году от пеллагры.

В этом фильме показано противостояние Вавилова с агрономом Трофимом Лысенко, автором лженаучного направления в биологии — мичуринской агробиологии. Роль Лысенко исполнил Богдан Ступка.

Богдан Ступка в фильме "Николай Вавилов"

Затерянный в Сибири, 1991

Режиссер: Александр Митта.

Совместный фильм производства СССР и Великобритании. Английский археолог Эндрю Миллер участвует в раскопках в Иране. Его похищают агенты МГБ, приняв за "шпиона". Далее он оказывается в ГУЛАГе, где пытается выжить. Ему помогает советская медсестра, между ними возникают любовные отношения.

Главные роли исполнили Энтони Эндрюс (Эндрю Миллер), Елена Майорова (Анна), Валентин Гафт (Берия) и другие.

Постер фильма "Затерянный в Сибири"

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