"Третья мировая началась": Залужный объяснил, почему война в Украине дошла до такого уровня

Бывший главком ВСУ и посол в Лондоне рассказал, почему так произошло

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал нынешнюю ситуацию на фронтах российско-украинского противостояния Третьей мировой войной.

Об этом сообщила "Украинская правда". Во время выступления по случаю церемонии награждения УП-100 Залужный заявил, что "в 2024 году началась Третья мировая война".

Украина воюет не только с Россией, а еще с КНДР и Ираном, отметил Залужный. Он назвал эти страны, потому, что россияне используют для атак на Украину северокорейские ракеты и иранские дроны "Шахед", а солдаты КНДР уже воюют на одной стороне с российской армией.

Кроме того в Украине подрываются китайские снаряды, а в российских ракетах применяются китайские детали. По словам Залужного, большая часть военных согласится с тем, что вышеперечисленные факторы дают основание утверждать: Третья мировая война началась и мир должен быть готов к ней.

"То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы", — заявил Залужный.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Валерий Залужный отреагировал на План победы, представленный Владимиром Зеленским в Верховной Раде. Он назвал его абсолютно логичным и правильным.