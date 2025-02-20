Грузинский марганец Боголюбова и Ко для российского ВПК: новые доказательства бизнеса с РФ

Georgian Manganese LLC — одна из крупнейших компаний в Грузии, в состав которой входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-оборотительный комбинат, гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Ферромеди".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитиков рынка.

С 2007 года компанией владеет Georgian American Eloise, контрольный пакет акций принадлежит Геннадию Боголюбову. Упомянутые активы сейчас заморожены Высоким судом Лондона в рамках дела по иску "ПриватБанка" к экс-владельцам.

В 2020 году Georgian Manganese основала дочернюю ООО "GM trading" в Москве, которая занималась импортом и перепродажей сырья на российском рынке.

Согласно данным за 2021 год, Грузия обеспечила 51% импорта марганцевых ферросплавов в РФ, главным поставщиком выступила Georgian Manganese LLC — на ее долю приходится 40% от общего объема импорта.

Торговля грузинского бизнеса с РФ продолжилась после полномасштабного вторжения Украины. По состоянию на май 2022 года Georgian Manganese LLC входила в топ-10 грузинских компаний, торгующих с Россией.

В 2023 году Россия была крупнейшим рынком сбыта грузинских ферросплавов (38%), опережая США (25%) и Турцию (22%).

Как отмечали местные СМИ, Georgian Manganese LLC прекратила публиковать публичные финансовые отчеты, хотя это предусмотрено законом. Последний документ за 2021 год был обнародован, а затем удален с правительственного портала отчетности.

Ключевыми импортерами марганцевых ферросплавов были Челябинский электрометаллургический (80% производства страны) и Западно-Сибирский металлургический комбинаты.

В 2024 году суд отменил приватизацию ЧЭМК и вернул завод в собственность государства. В Генпрокуратуре отмечают, что предприятия группы ЧЭМК являются крупнейшими в стране производителями ферросплавов, которые используются при изготовлении высококачественной стали для военной техники. В иске уточняется, что заводы "входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу по изготовлению систем и элементов вооружения".