Грузинський марганець Боголюбова і Ко для російського ВПК: нові докази бізнесу з РФ

Georgian Manganese LLC — одна з найбільших компаній у Грузії, до складу якої входять Зестафонський феросплавний завод, Чіатурський гірничо-обертальний комбінат, гідроелектростанція "Варцихе 2005" та клініка "Феромеді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітиків ринку.

З 2007 року компанією володіє Georgian American Eloise, контрольний пакет акцій належить Геннадію Боголюбову. Згадані активи наразі заморожені Високим судом Лондону в рамках справи за позовом "ПриватБанку" до ексвласників.

У 2020 році Georgian Manganese заснувала дочірню ТОВ "GM trading" у Москві, яка займалася імпортом та перепродажем сировини на російському ринку.

Згідно з даними за 2021 рік, Грузія забезпечила 51% імпорту марганцевих феросплавів до РФ, головним постачальником виступила Georgian Manganese LLC — на її долю приходиться 40% від загального об'єму імпорту.

Торгівля грузинського бізнесу з РФ продовжилася після повномасштабного вторгнення Україну. Станом на травень 2022 року Georgian Manganese LLC входила в топ-10 грузинських компаній, що торгують з Росією.

У 2023 ріці Росія була найбільшим ринком збуту грузинських феросплавів (38%), випереджаючи США (25%) та Туреччину (22%).

Як зазначали місцеві ЗМІ, Georgian Manganese LLC припинила публікувати публічні фінансові звіти, хоча це передбачено законом. Останній документ за 2021 рік було оприлюднено, а згодом видалено з урядового порталу звітності.

Ключовими імпортерами марганцевих феросплавів були Челябінський електрометалургійний (80% виробництва країни) та Західно-Сибірський металургійний комбінати.

У 2024 році суд скасував приватизацію ЧЕМК та повернув завод у власність держави. У Генпрокуратурі зазначають, що підприємства групи ЧЕМК є найбільшими в країні виробниками феросплавів, які використовуються при виготовленні високоякісної сталі для військової техніки. У позові уточнюється, що заводи "входили з оборонними підприємствами до тісно пов'язаної коопераційної групи з виготовлення систем та елементів озброєння".