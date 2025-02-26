"Денег мы не видели". 650 тыс. грн, которые Наталья Заболотная собирала на "дом Леонтовича", исчезли в неизвестном направлении – СМИ

Дом, на реконструкцию которого собирали деньги звезды, так и стоит в руинах

Экс-руководитель "Мистецького арсенала" Наталья Заболотная собрала около 650 тыс. грн на проект по реконструкции "дома Николая Леонтовича" в Винницкой области, но за 7 лет строительные работы так и не начались, а деньги исчезли в неизвестном направлении. Об этом пишет издание РБК-Украина.

Издание напоминает, что сомнительна даже историческая ценность проекта, поскольку в самом доме Леонтович не жил, а настоящий дом при церкви, где служил его отец, сгорел во время пожара в конце 19 века. "Пока мы просто ждем, чтобы здание окончательно развалилось, чтобы снести его и не портить вид местности", – комментирует ситуацию Сустыковский поселковый голова Леонид Дидух.

В 2015—2016 годах проект создания мемориала на месте полуразвалившегося дома заказывали местные власти. Здание хотели снести и рядом поставить памятник композитору. Проект реновации "дома Леонтовича" у местных властей "перехватила" ОО Фонд гуманитарного развития Украины, который основала и возглавила бывшая директор "Мистецького арсенала" Наталья Заболотная. Ее партнером выступал Киевский институт Кеннана (его руководителя Екатерину Смаглий, которая поддерживала проекты Заболотной, уволили за продвижение пророссийских нарративов в институции), а соучредителем в ОО — художник Виктор Гриза.

"Всего организация Заболотной занималась тремя важными объектами культурного наследия. Кроме "дома Леонтовича" еще было "возрождение" бассейна "Чайка" в Сырецком парке в Киеве, а также реконструкция помещения боксерского клуба "Спарта" в Каневе Черкасской области. Кроме того, в рамках инициативы SOSFuture / SOSМайбутнє на интерактивную карту были нанесены разрушающиеся памятки. Судя по сайту Фонда, в последний раз его обновляли в 2019 году, сайт sosfuture.com.ua в последний раз работал в середине 2021 года", — говорится в материале.

"Дом в Шершнях объявили "национальным наследием". Здесь организовывали выступление хора "Щедрик", благотворительные выступления художников, например, скрипача Ильи Бондаренко. В 2018 году для привлечения внимания к объекту, здесь организовали фестиваль "Шершни Леонтовича", который должен был стать ежегодным, но продержался два года. В то же время фонд заявил о начале работ по реконструкции усадьбы, ведь до этого был проведен конкурс, на котором победило архитектурное бюро Алексея Семирога-Орлика", — добавляет автор.

Денежные средства на реновацию собирали в несколько этапов. По состоянию на конец 2017 года за счет благотворителей было собрано 250 тыс. грн. В июле 2018 года цифра составляла уже 350 тыс. грн, по словам Заболотной. Также в 2018 году 150 тыс. грн дал скрипач Илья Бондаренко, писали местные СМИ. 100 тыс. грн, по словам Заболотной, перечислили Семирогу-Орлику за его работу. Также деньги на "дом Леонтовича" собирали во время концерта в начале 2020 года. Несмотря на то, что на сцене Культурного центра Freedom Hall выступили Наталья Могилевская, Тayanna, Тоня Матвиенко, Jerry Heil, Виктория Васалати, Анна Буткевич, там тоже собрали всего 150 тыс. грн.

По словам Дидуха, большие обещания по реновации дома и превращению села Шершни в "туристический магнит" были актуальны накануне парламентских выборов в 2019 году: "Приезжали, обещали все отремонтировать, привезти туристов. Но прошли выборы — и все забылось". Что касается использования средств, он добавляет: "Где они делись? Никто ничего не делал. Эти деньги мы не видели".

"Сегодня здание выглядит так же, как и до начала проекта — только с исчезнувшими средствами. После 7 лет инициативы Заболотной не осталось ничего — ни культурного центра, ни туристического маршрута, ни следа израсходованных средств. Но главный вопрос остается открытым: кто будет отвечать за упущенный шанс создать культурный центр?" – резюмирует автор.