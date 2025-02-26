"Грошей ми не бачили". 650 тис. грн, які Наталя Заболотна збирала на "будинок Леонтовича", зникли в невідомому напрямку – ЗМІ

Будинок, на реконструкцію якого збирали гроші зірки, так і стоїть в руїнах

Екскерівниця "Мистецького арсеналу" Наталя Заболотна зібрала близько 650 тис. грн на проєкт з реконструкції "будинку Миколи Леонтовича" у Вінницькій області, але за 7 років будівельні роботи так і не розпочалися, а гроші зникли в невідомому напрямку. Про це пише видання РБК-Україна.

Видання нагадує, що сумнівною є навіть історична цінність проєкту, оскільки в самому будинку Леонтович не жив, а справжня хата при церкві, де служив його батько, згоріла під час пожежі наприкінці 19 століття. "Наразі ми просто чекаємо, щоб будівля остаточно розвалилась, знести її й не псувати краєвид місцевості", – коментує ситуацію Сустиківський селищний голова Леонід Дідух.

У 2015—2016 роках проєкт створення меморіалу на місці напіврозваленої хати замовляла місцева влада. Будівлю хотіли знести і поруч поставити памʼятник композиторові. Проєкт реновації "будинку Леонтовича" у місцевої влади "перехопила" ГО Фонд гуманітарного розвитку України, який заснувала і очолила колишня директорка "Мистецького арсеналу" Наталія Заболотна. Її партнером виступав Київський інститут Кеннана (його керівницю Катерину Смаглій, яка підтримувала проєкти Заболотної, звільнили за просування проросійських наративів в інституції), а співзасновником в ГО — художник Віктор Гріза.

"Всього організація Заболотної опікувалась трьома важливими обʼєктами культурної спадщини. Крім "будинку Леонтовича" ще було "відродження" басейну "Чайка" в Сирецькому парку в Києві, а також реконструкція приміщення боксерського клубу "Спарта" в Каневі Черкаської області. Крім того, в рамках ініціативи SOSFuture / SOSМайбутнє на інтерактивну карту були нанесені памʼятки, які зазнають руйнувань. Судячи з сайту Фонду, востаннє його оновлювали у 2019 році, сайт sosfuture.com.ua востаннє працював в середині 2021 року", — йдеться в матеріалі.

"Будинок в Шершнях оголосили "національною спадщиною". Тут організовували виступ хору "Щедрик", благодійні виступи митців, наприклад, скрипаля Іллі Бондаренка. У 2018 році для привернення уваги до об'єкта, тут організували фестиваль "Шершні Леонтовича", який мав стати щорічним, але протримався всього два роки. "Реставрацію" будівлі пообіцяв профінансувати фонд тодішнього народного депутата і голови Федерації боксу Володимира Продивуса. Водночас фонд заявив про початок робіт з реконструкції садиби, адже до цього було проведено конкурс, на якому перемогло архітектурне бюро Олексія Семирога-Орлика", — додає автор.

Кошти на реновацію збирали в кілька етапів. Станом на кінець 2017 року коштом благодійників було зібрано 250 тис. грн. В липні 2018-го цифра становила уже 350 тис. грн, за словами Заболотної. Також у 2018 році 150 тис. грн дав скрипаль Ілля Бондаренко, писали місцеві ЗМІ. 100 тис. грн, за словами Заболотної, перерахували Семирогу-Орлику за його роботу. Також гроші на "будинок Леонтовича" збирали під час концерту на початку 2020 року. Попри те, що на сцені Культурного центру Freedom Hall виступили Наталя Могилевська, Тayanna, Тоня Матвієнко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич, там теж зібрали всього 150 тис. грн.

За словами Дідуха, великі обіцянки з реновації будинку та перетворення села Шершні у "туристичний магніт" були актуальними напередодні парламентських виборів у 2019 році: "Приїжджали, обіцяли все відремонтувати, привезти туристів. Але пройшли вибори – і все забулося". Щодо використання коштів, він додає: "Де вони ділися? Ніхто нічого не робив. Цих грошей ми не бачили".

"Сьогодні будівля виглядає так само, як і до початку проєкту – лише зі зниклими коштами. Після 7 років ініціативи Заболотної не залишилося нічого – ні культурного центру, ні туристичного маршруту, ні сліду витрачених коштів. "Будинок Леонтовича" продовжує занепадати, а його знесення видається лише питанням часу. Цілком ймовірно, що проєкт був лише прикриттям для збору коштів, які потім не використовувалися за призначенням. Та головне питання залишається відкритим: хто відповідатиме за втрачений шанс створити культурний центр?" — резюмує автор.