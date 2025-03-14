Директор "Спецтехноэкспорта" Петров до сих пор в должности, а его семья владеет элитным отелем в Буковеле, — ЦПК

Семья директора ГП "Спецтехноэкспорт" Алексея Петрова владеет элитной гостиницей в Буковеле.

Об этом говорится в материале Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Представьте себе – руководитель предприятия не поставил во время войны оружия на миллиарды гривен. Полгода об этом знает вся страна. Однако министр обороны Умеров, которому подотчетен руководитель предприятия, до сих пор не провел аудит учреждения и не уволил этого руководителя.

Речь о ГП "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) и его руководителе Алексее Петрове – бывшем руководителе Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2017—2019), ранее уже фигурировавшем в расследованиях журналистов", — отметили авторы.

По состоянию на март, Умеров не совершил никаких движений по очистке СТЭ, результаты аудита СТЭ — неизвестны, а новый руководитель не избран. Петров остается в должности, говорится в материале.

25 млрд грн за оружие, которое государство так и не получило

В ЦПК отметили, что СТЭ задолжал только перед АОЗ и Минобороны – более 25 млрд грн.

"Эта цифра состоит из 12,2 млрд грн задолженности перед Минобороны и 13 млрд грн задолженности перед АОЗ (7,5 млрд грн за период с 07.06.2022 по 31.01.2024 и 5,2 млрд грн за период с 01.02.2024 по 22.01.2025).

Алексей Петров руководит СТЭ с начала 2023 года. То есть не вся сумма этой задолженности – его рук дело. Однако большая часть этих миллиардов накопилась именно во время его управления, что, в частности, доказывают процитированные журналистские расследования и ответы Минобороны на запросы ГПК", — рассказали в материале.

Алексей Петров

До назначения в СТЭ в конце 2022 года Алексей Петров возглавлял Закарпатскую ОГА. В 2020 году на местных выборах он также возглавил в регионе список "Слуги народа".

В политику Петров пришел из СБУ, где в 2017—2019 годах возглавлял департамент контрразведки. По данным Движения ЧЕСТНО, Петров фактически был офицером спецслужб на протяжении всей своей карьеры – более 27 лет.

Младший брат Петрова Станислав также служил в СБУ, а сейчас работает в АРМА. Так что для правоохранительных органов он точно "свой", — пишут авторы.

По данным ЦПК, семья Петрова владеет большим количеством недвижимости.

"Мы остановимся на имуществе, которым, по сути, владеет чуть ли не каждый член семьи Петровых. А именно – отель Fomich Chalet.

Этот отель вы точно видели на инстаграм-страницах блогеров-миллионников. А, согласно данным сервиса Booking, стоимость одной ночи проживания здесь стартует от 2960 грн в несезон. По сообщениям СМИ, гостиницей владеет Эдуард Кодзаев, бизнесмен, экс-помощник нардепа-"регионала" Эльбруса Тадеева. Однако на самом деле земля, дома и рестораны на территории принадлежат Петрову с семьей.

Отель Chalet Fomich в г. Буковель

Земля принадлежит:

четырьмя наибольшими участками владеет 99-летняя бабушка жены Петрова – Вера Дорогань. Две из них она купила сама в 2021 году.

тремя участками владеет мать жены Петрова, 69-летняя Екатерина Бережная.

еще шестью участками владеет сам Петров. Он указывает их в декларации.

Авторы отмечают, что дома на этих землях начали строить, вероятно, в 2015 году, а ввели в эксплуатацию в 2021 году.

"Каждым домом владеет отдельный член семьи. Например, мать Петрова Наталья владеет домом 403 площадью 127.1 м2. Супруга – Ирина Петрова – владеет домом №405, площадь 122.6 м2. Среди других владельцев домиков, площадь которых приблизительно совпадает с описанными выше: Геннадий Петров — отец Петрова; Иван Бережной — брат жены Петрва, Вера Дорогань – уже упомянутая 99-летняя бабушка жены Петрова; Валерий Бережной – тесть Петрова; Екатерина Бережная – теща Петрова; Лариса Шаманская – бизнес-партнер отца Петрова.

Таков вот семейный бизнес. Подчеркнем, что участки в Буковеле Петров приобрел, находясь на службе у государства", — добавили там.