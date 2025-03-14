Директор "Спецтехноекспорту" Петров досі на посаді, а його родина володіє елітним готелем у Буковелі, — ЦПК

Родина директора ДП "Спецтехноекспорт" Олексія Петрова володіє елітним готелем у Буковелі.

Про це йдеться у матеріалі Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Уявіть собі – керівник підприємства не поставив під час війни зброї на мільярди гривень. Пів року про це знає вся країна. Проте міністр оборони Умєров, якому підзвітний керівник підприємства, досі не провів аудит установи та не звільнив цього керівника.

Мова про ДП "Спецтехноекспорт" (СТЕ) і його керівника Олексія Петрова – колишнього керівника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України (2017—2019), який раніше вже фігурував в розслідуваннях журналістів", — зазначили автори.

Станом на березень, Умєров не здійснив жодних рухів з очищення СТЕ, результати аудиту СТЕ — невідомі, а нового керівника не обрано. Петров залишається на посаді, йдеться в матеріалі.

25 млрд грн за зброю, яку держава так і не отримала

У ЦПК зазначили, що СТЕ заборгував лише перед АОЗ і Міноборони – понад 25 млрд грн.

"Ця цифра складається з 12,2 млрд грн заборгованості перед Міноборони та 13 млрд грн заборгованості перед АОЗ (7,5 млрд грн за за період із 07.06.2022 по 31.01.2024 та 5,2 млрд грн за період із 01.02.2024 по 25.01.2025).

Олексій Петров керує СТЕ з початку 2023 року. Тобто, не вся сума цієї заборгованості – його рук справа. Проте більша частина від цих мільярдів накопичилася саме під час його керування, що зокрема доводять процитовані журналістські розслідування та відповіді Міноборони на запити ЦПК", — розповіли у матеріалі.

Олексій Петров

"До призначення в СТЕ в кінці 2022 року Олексій Петров очолював Закарпатську ОДА. У 2020 році на місцевих виборах він також очолив в регіоні список "Слуги народу".

В політику Петров прийшов з СБУ, де у 2017-2019 роках очолював департамент контррозвідки. За даними Руху ЧЕСНО, Петров фактично був офіцером спецслужб протягом усієї своєї карʼєри – понад 27 років.

Молодший брат Петрова Станіслав також служив у СБУ, а зараз працює в АРМА. Тож для правоохоронних органів він точно "свій", — пишуть автори.

За даними ЦПК, родина Петрова володіє великою кількістю нерухомості.

"Ми зупинимося на майні, яким, по суті, володіє ледь не кожен член родини Петрових. А саме – готель Fomich Chalet.

Цей готель ви точно бачили на інстаграм-сторінках блогерів-мільйонників. А, згідно з даними сервісу Booking, вартість однієї ночі проживання тут стартує від 2960 грн у несезон. За повідомленнями зі ЗМІ, готелем володіє Едуард Кодзаєв, бізнесмен, експомічник нардепа-"регіонала" Ельбруса Тадеєва. Проте насправді земля, будинки та ресторани на території належать Петрову з сімʼєю.

Готель Chalet Fomich у м. Буковель

Земля належить:

чотирма найбільшими ділянками володіє 99-річна бабуся дружини Петрова – Віра Дорогань. Дві з них вона купила сама у 2021 році.

трьома ділянками володіє мати дружини Петрова, 69-річна Катерина Бережна.

ще шістьма ділянками володіє сам Петров. Він вказує їх у декларації.

Автори зазначають, що будинки на цих землях почали зводити, ймовірно, у 2015 році, а ввели в експлуатацію у 2021 році.

"Кожним будинком володіє окремий член сім’ї. Наприклад, матір Петрова Наталія володіє будинком 403 площею 127.1 м2. Дружина – Ірина Петрова – володіє будинком №405, площа 122.6 м2. Серед інших власників будиночків, площа яких приблизно збігається з описаними вище: Геннадій Петров – батько Петрова; Іван Бережний – брат дружини Петрова; Віра Дорогань – вже згадана 99-річна бабуся дружини Петрова; Валерій Бережний – тесть Петрова; Катерина Бережна – теща Петрова; Лариса Шаманська – бізнес-партнерка батька Петрова.

Такий ось сімейний бізнес. Підкреслимо, що ділянки у Буковелі Петров придбав, перебуваючи на службі у держави", — додали там.