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Свинарчуки после бегства из страны продолжают зарабатывать на ТрО ВСУ? Компанию оформили на бухгалтера, которая никогда не занималась бизнесом

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Михаил Гладковский (Свинарчук) может иметь отношение к скандалу Новость обновлена 18 марта 2025, 11:36
Михаил Гладковский (Свинарчук) может иметь отношение к скандалу. Фото https://www.obozrevatel.com/

Беглый экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (ранее имел фамилию Свинарчук) вместе со своим сыном Игорем еще до войны стал символом коррупции на оборонных закупках. Сейчас он скрывается от следствия за границей, а еще один сын Михаил строит себе имение в Испании. Между тем на бухгалтера, которая работает в компании Свинарчуков, оформили компанию, которая уже получила тендеры от воинских частей ТрО ВСУ на 144 млн грн.

Собеседники OBOZ.UA говорят, что сотрудничество с компанией бухгалтера Свинарчука "навязывают сверху". В НАБУ и БЭБ расследуют уже десятки дел по злоупотреблению при закупке дронов, рассказывают проинформированные источники. При этом после назначения Константина Заманы руководителем отдела внутреннего контроля в ТрО ВСУ среди тех, кто регулярно выигрывает тендеры, появились новые игроки.

О том, как семья Свинарчуков, несмотря на уголовные дела и бегство из Украины, могла принять участие в поставках дронов, – читайте в материале OBOZ.UA.

Как бухгалтер Гладковского начала продавать дроны в ТрО

В феврале 2024-го в Украине появился новый командующий Силами ТрО – Игорь Плахута. Впоследствии он назначил сына своего бывшего начальника Константина Заману руководителем отдела внутреннего контроля в ТрО ВСУ. Приблизительно в этот же период тендеры на поставку дронов начали выигрывать несколько новосозданных компаний.

Среди них – ООО "Ленд Т Компани". Именно эту компанию, как рассказывают собеседники в самих частях, "настойчиво советуют сверху". Это ООО создали всего 10 месяцев назад. Уставный капитал – 50 тыс. грн, а зарегистрирована компания в одном из киевских ЖК (в квартире обычной жилой многоэтажки).

Как удалось выяснить OBOZ.UA, в этой квартире зарегистрированы Лиходий Алла и Лиходий Ярослав (вероятно, сын). Алла – владелица ООО "Ленд Т Компани", а Ярослав – уполномоченное лицо. Для обоих это первая компания, в которой они указаны в качестве владельца, руководителя или подписанта. И при этом не обычная компания. Всего за 10 месяцев ООО "Ленд Т Компани" выиграло тендеры на 144 млн грн (!). Они будут поставлять дроны в:

  • В/ч А7042
  • В/ч А4076
  • В/ч А0536
  • В/ч А7400
  • В/ч А7049
  • В/ч А7042
  • В/ч А4076
  • В/ч А7045
  • В/ч А7400
  • В/ч А7045
  • В/ч А7044
  • В/ч А7039
  • В/ч А4030

И это далеко не полный перечень воинских частей, которые покупают дроны у новой компании, зарегистрированной в обычной квартире. Некоторые тендеры – всего лишь с одним участником. В других – победитель отказался от подписания договора по какой-то причине, поэтому договор подписали с ООО "Ленд Т Компани", однако в некоторых случаях компания бухгалтера действительно предложила лучшую цену.

Например, 23 февраля 2025 года ООО "Ленд Т Компани" предложило военной части А7400 44 квадрокоптера DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) и 10 DJI Mavic 3 Pro (RC) за 8 млн 143 тыс. грн. Это было не лучшее предложение, ЧП "Будкапитал Плюс" предлагало такое же количество дронов за 8 млн 127 млн. Но лучшее предложение было отклонено, а ООО "Ленд Т Компани" признали победителем.

Такая же ситуация произошла и 6 февраля с тендером, который проводила военная часть А4076. "Евро Техно Трейд Украина" предложила дроны за 4,6 млн грн, тендер выиграла, договор не подписала, поэтому победу отдали ООО "Ленд Т Компани" (предлагали цену в 4,85 млн грн). Действительно ли, как утверждают OBOZ.UA, такое везение объясняется просьбами "способствовать победам", установить не удалось.

Но OBOZ.UA удалось пообщаться с владелицей ООО "Ленд Т Компани" Аллой Лиходий. Она не смогла сразу ответить на вопросы о деятельности фирмы, пообещала предоставить письменные ответы и при этом подтвердила, что работает в компании "Богдан-Авто Киев". Эта компания принадлежит Михаилу Гладковскому (Свинарчуку). Это сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука).

OBOZ.UA обратился за комментарием к Константину Замане, но на момент публикации материала никакого ответа от него редакция не получила.

Правоохранители проверят ряд поставщиков дронов для ТрО

По материалам расследования Bihus.info о хищениях в оборонной сфере, Гладковский и еще один его сын Игорь причастны к "многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен" из украинского оборонного комплекса. Сейчас Олег Гладковский скрывается от стражей порядка за границей. Михаил строит имение в элитном поселении на побережье Испании, пока фирма, оформленная на его бухгалтера, зарабатывает на военных тендерах сотни миллионов.

Сейчас, как рассказывают OBOZ.UA правоохранители, проверяют ряд поставщиков дронов в воинские части. Также изучают и возможную причастность Константина Заманы, руководителя отдела внутреннего контроля в ТрО ВСУ, к закупкам, вызывающим сомнения в своей прозрачности.

Среди этих компаний есть в том числе и фирма, оформленная на бухгалтера Гладковского. В рамках проверки также проводят экспертизы и по стоимости и техническим характеристикам дронов. При этом участники рынка рассказывают OBOZ.UA: по меньшей мере стоимость дронов у большинства компаний отвечает рыночной в условиях повышенного спроса.

Именно Константин Замана должен отвечать за контроль закупок в ТрО ВСУ. OBOZ.UA направит запрос в ТрО ВСУ и компанию "Ленд Т Компани" с просьбой прокомментировать информацию о возможной связи фирмы с семьей Гладковских, а также о том, действительно ли оказывалось давление на воинские части для того, чтобы повлиять на результаты проведения тендеров.

Теги:
#Олег Свинарчук #Дроны #Олег Гладковский #ТрО