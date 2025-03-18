Свинарчуки після втечі з країни продовжують заробляти на ТрО ЗСУ? Компанію оформили на бухгалтерку, яка ніколи не займалась бізнесом

Втікач ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський (раніше мав прізвище Свинарчук) разом зі своїм сином Ігорем ще до великої війни став символом корупції на оборонних закупівлях. Зараз він переховується від слідства за кордоном, ще один син Михайло будує собі маєток в Іспанії. Тим часом на бухгалтерку, яка працює в компанії Свинарчуків, оформили компанію, яка вже отримала тендери від військових частин ТрО ЗСУ на 144 млн грн.

Співрозмовники OBOZ.UA кажуть, що співпрацю із компанією бухгалтерки Свинарчука "нав'язують зверху". У НАБУ та БЕБ розслідують вже десятки справ щодо зловживання під час закупівлі дронів, розповідають проінформовані джерела. При тому після призначення Костянтина Замани керівником відділу внутрішнього контролю в ТрО ЗСУ серед тих, хто регулярно виграє тендери, з'явились нові гравці.

Про те, як родина Свинарчуків, попри кримінальні справи та втечу з України, могла брати участь у постачанні дронів, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Як бухгалтерка Гладковського почала продавати дрони в ТрО

У лютому 2024-го в Україні з'явився новий командувач Сил ТрО – Ігор Плахута. Згодом він призначив сина свого колишнього начальника Костянтина Заману керівником відділу внутрішнього контролю в ТрО ЗСУ. Приблизно в цей же період тендери на постачання дронів почали вигравати кілька новостворених компаній.

Серед них – ТОВ "Ленд Т Компані". Саме цю компанію, як розповідають співрозмовники в самих частинах, "наполегливо радять зверху". Цю ТОВку створили всього 10 місяців тому. Статутний капітал – 50 тис. грн, а зареєстрована компанія в одному з київських ЖК (у квартирі звичайної житлової багатоповерхівки).

Як вдалось з'ясувати OBOZ.UA, у цій квартирі зареєстровані Лиходій Алла та Лиходій Ярослав (ймовірно, син). Алла – власниця ТОВ "Ленд Т Компані", а Ярослав – уповноважена особа. Для обох – це перша компанія, в якій вони зазначені як власник, керівник чи підписант. І при тому не проста компанія. Всього за 10 місяців ТОВ "Ленд Т Компані" виграла тендери на 144 млн грн (!). Вони постачатимуть дрони до:

В/ч А7042

В/ч А4076

В/ч А0536

В/ч А7400

В/ч А7049

В/ч А7042

В/ч А4076

В/ч А7045

В/ч А7400

В/ч А7045

В/ч А7044

В/ч А7039

В/ч А4030

І це далеко не повний перелік військових частин, які купують дрони у новоствореної компанії, зареєстрованої у звичайній квартирі. Деякі тендери – всього з одним учасником. У інших – переможець відмовився від підписання договору з якоїсь причини, тож договір підписали з ТОВ "Ленд Т Компані", однак у деяких випадках компанія бухгалтерки дійсно запропонувала найкращу ціну.

Наприклад, 23 лютого 2025-го ТОВ "Ленд Т Компані" запропонувала військовій частині А7400 44 квадрокоптери DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) та 10 DJI Mavic 3 Pro (RC) за 8 млн 143 тис. грн. Це була не найкраща пропозиція, ПП "Будкапітал Плюс" пропонували таку ж кількість дронів за 8 млн 127 млн. Однак кращу пропозицію відхилили, а ТОВ "Ленд Т Компані" визнали переможцем.

Така сама ситуація відбулась і 6 лютого із тендером, який проводила військова частина А4076. "Євро Техно Трейд Україна" запропонувала дрони за 4,6 млн грн, тендер виграла, договір не підписала, тож перемогу віддали ТОВ "Ленд Т Компані" (пропонували ціну в 4,85 млн грн). Чи дійсно, як стверджують OBOZ.UA, таке везіння пояснюється проханнями "сприяти перемогам", встановити не вдалось.

Однак OBOZ.UA вдалось поспілкуватись із власницею ТОВ "Ленд Т Компані" Аллою Лиходій. Вона не змогла одразу відповісти на питання щодо діяльності фірми, пообіцяла надати письмові відповіді і при тому підтвердила, що працює у компанії "Богдан-Авто Київ". Ця компанія належить Михайлу Гладковському (Свинарчуку). Це син ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука).

OBOZ.UA звернувся по коментар до Костянтина Замани, однак на момент публікації матеріалу жодної відповіді від нього редакція не отримала.

Правоохоронці перевірять низку постачальників дронів для ТрО

За матеріалами розслідування Bihus.info про розкрадання в оборонній сфері Гладковський і його ще один син Ігор причетні до "багаторічної схеми відмивання сотень мільйонів гривень" з українського оборонного комплексу. Зараз Олег Гладковський переховується від правоохоронців за кордоном. Михайло будує маєток в елітному поселенні на узбережжі Іспанії, поки фірма, оформлена на його бухгалтерку, заробляє на військових тендерах сотні мільйонів.

Зараз, як розповідають OBOZ.UA правоохоронці, перевіряють цілу низку постачальників дронів у військові частини. Також вивчають і можливу причетність Костянтина Замани, керівника відділу внутрішнього контролю в ТрО ЗСУ, до закупівель, які викликають сумніви щодо своєї прозорості.

Серед цих компаній є й фірма, що оформлена на бухгалтерку Гладковського. У межах перевірки також роблять експертизи і щодо вартості та технічних характеристик дронів. Учасники ринку розповідають OBOZ.UA: щонайменше вартість дронів у більшості компаній відповідають ринковим в умовах підвищеного попиту.

Саме Костянтин Замана має відповідати за контроль закупівель у ТрО ЗСУ. OBOZ.UA направить запит до ТрО ЗСУ та компанії "Ленд Т Компані" із проханням прокоментувати інформацію про можливий зв'язок фірми з родиною Гладковських, а також про те, чи дійсно чинився тиск на військові частини для того, щоб вплинути на результати проведення тендерів.