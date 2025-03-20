Порошенко своими заявлениями о том, что с украинскими властями не нужно договариваться, подыгрывает Путину, — эксперт Олещук

Своими последними заявлениями Петр Порошенко вредит Украине и подыгрывает России во время важных международных переговоров. Также его слова идут вразрез с предварительными заявлениями и действиями. Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук, комментируя интервью Порошенко иностранным СМИ, где он обвиняет украинские власти в притеснениях. Эксперт напомнил, что сам Порошенко сотрудничал с диктатором Путиным и РФ во время своей каденции.

"В США не принято выносить внутренние дела страны за океан. А в Украине есть Порошенко. И вчера этот политик так наслаждался вниманием иностранного журналиста, что наговорил такого, из чего следует, что в нашем государстве нашим партнерам вообще не с кем говорить, кроме, конечно, Порошенко. Все остальные – диктаторы. Но Порошенко немного запутался: обвинил власть в диктатуре, хотя лично пожимал руку и обнимал диктатора путина", — пишет эксперт.

По словам Олещука, сегодня, в важный момент переговоров, Порошенко фактически подыгрывает Путину и на весь мир продвигает российский нарратив, что с украинской властью не нужно договариваться – она якобы недемократическая.

"По логике Порошенко, тут (в переговорах. — прим. ред.) нужно его участие. Потому что он якобы хорошо знает Трампа. Трамп тоже его хорошо знает, но есть нюанс: при Порошенко Украина попала в мегаскандал, когда НАБУшники по благословению тогда Президента Порошенко слили бухгалтерию Партии регионов, где якобы фигурировал руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. Трамп едва не проиграл, а Манафорт пошел за решетку. Это вмешательство в выборы в США ударило лично по Трампу, а поддержка Петром Хиллари Клинтон и игнорирование Дональда Фредовича навсегда показали, на чьей стороне Порошенко, а соответственно, и государство, потому что он его представлял", — отмечает эксперт.

"В нем живет два человека. Первый Порошенко – патриот и ледокол, стратег и "государственник", раздающий интервью иностранным СМИ. И наш, украинский настоящий Порошенко: обниматель путина, партнер Медведчука, кум Свинарчука, отец двух взрослых сыновей-уклонистов в Лондоне".