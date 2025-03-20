Порошенко своїми заявами про те, що з українською владою не треба домовлятися, підігрує Путіну, — експерт Олещук

Своїми останніми заявами Петро Порошенко шкодить Україні та підігрує Росії під час важливих міжнародних переговорів. Також його слова йдуть врозріз з попередніми заявами і діями. Про це пише політичний експерт Петро Олещук, коментуючи інтервʼю Порошенка іноземним ЗМІ, де він звинувачує українську владу в утисках. Експерт нагадав, що сам Порошенко співпрацював з диктатором Путіним та РФ під час своєї каденції.

"В США не прийнято виносити внутрішні справи країни за океан. А в Україні є Порошенко. І вчора цей політик так насолоджувався увагою іноземного журналіста, що наговорив такого, з чого слідує, що в нашій державі нашим партнерам взагалі немає з ким говорити, окрім, звісно, Порошенка. Всі інші – диктатори. Але Порошенко трошки заплутався: звинуватив владу у диктатурі, хоча особисто тиснув руку і обіймав диктатора путіна", — пише експерт.

За словами Олещука, сьогодні, у важливий момент переговорів, Порошенко фактично підігрує Путіну і на весь світ просуває російський наратив, що з українською владою не треба домовлятися – вона нібито недемократична.

"За логікою Порошенка, тут (у перемовинах. — прим. ред.) потрібна його участь. Бо він наче добре знає Трампа. Трамп теж його добре знає, але є нюанс: за Порошенка Україна потрапила в мегаскандал, коли НАБУшники з благословення тоді Президента Порошенка злили бухгалтерію Партії регіонів, де начебто фігурував керівник виборчого штабу Трампа Пол Манафорт. Трамп ледь не програв, а Манафорт пішов за грати. Це втручання у вибори в США вдарило особисто по Трампу, а підтримка Петром Гілларі Клінтон та ігнорування Дональда Фредовича назавжди показали, на чиєму боці Порошенко, а відповідно і держава Україна, бо він її представляв", — зазначає експерт.

"В ньому живе дві особи. Перший Порошенко – патріот і криголам, стратег і "державник", який роздає інтерв’ю іноземним ЗМІ. І наш, український справжній Порошенко: обіймальник путіна, партнер Медведчука, кум Свинарчука, батько двох дорослих синів-ухилянтів в Лондоні", — резюмує Олещук.