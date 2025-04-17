На їхній совісті втрата 2,2 ГВт атомної енергетики — політолог звинуватив опозицію у можливому зриві перемовин щодо болгарських реакторів

Політолог Валентин Гладких звинуватив опозиційних депутатів, зокрема представників "Європейської солідарності", у можливому зриві стратегічно важливого для України енергетичного проєкту — добудови Хмельницької АЕС із використанням болгарських реакторів.

У своєму дописі у Facebook він заявив, що рік гальмування законодавчого процесу з боку опозиції міг коштувати Україні шансів придбати реактори. "Зазомбовані порохоботи з "Європейської солідарності" та інші корисні ідіоти в угоду своїм спонсорам майже рік блокували прийняття закону. Тягнули час, відверто брехали і дискредитували атомну енергетику", — написав Гладких.

За цей час, за його словами, в Болгарії встиг змінитися уряд, що ускладнило перемовини. У результаті — надважливий проєкт опинився під загрозою зриву.

Йдеться про добудову двох енергоблоків потужністю 2,2 ГВт, які могли б покрити енергетичний дефіцит і не допустити зростання тарифів для населення. Гладких підкреслює, що 80% українців підтримували проєкт.

"Тож якщо таки переговори зірвуться — це недолугі опозиціонери винні в тому, що Україна може не отримати необхідні реактори. На їхній совісті — буде втрата 2,2 ГВт надійної атомної енергетики", — додав він.

Політолог закликав виборців не забувати, хто саме "торпедував" можливість зміцнення енергетичної незалежності країни.