Минрегионразвития Украины оскандалилось в Варшаве: профильного эксперта вытурили с конференции

В Варшаве произошел скандал на Инвестиционной конференции, которую в четверг, 24 апреля, проводило Министерство развития громад и территорий Украины.

С мероприятия выгнали бывшего помощника первого замминистра инфраструктуры и заместителя генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины Александра Захарова. Об этом Захаров лично рассказал в Facebook .

По его словам, одной из тем конференции была концессия части порта Черноморск. Анонс об этом мероприятии накануне распространило Министерством развития громад и территорий Украины. Конференция проходила дорогом отеле.

Захаров заранее зарегистрировался. Но уже на входе его не захотели впускать под предлогом, что нет мест.

В конце концов он уговорил организаторов и его впустили всего на 20 минут. Захаров успел увидеть, что свободных мест на самом деле было много.

Также он успел послушать выступление первого замминистра Минрегионразвития Алены Шкрум.

"Жду, когда подойдем к концессии. Еще было заявлено выступление министра Алексея Кулебы. И тут ко мне подходит какой-то чел с бейджиком и на русском языке с казахским акцентом требует покинуть конференцию Я спрашиваю причину. "Нет мест"… Да, здесь много свободных мест! "Ну, должны еще подойти…» Когда подойдут, я освобожу место, постою в стороне. "Нет, вы должны выйти!" Представьтесь, я хочу сфотографировать ваш бейджик. "Нет…» Не драться же с организаторами в самом престижном отеле Варшавы…» — написал Александр Захаров.

По его словам, он пока не понял, почему публичное мероприятие проходило за закрытыми дверями, когда речь идет об одном из важнейших портов Украины и его сотрудниках.

"Вот так проходят конференции об инвестициях в Украину, концессии в порты. Профильного эксперта просят им "не мешать"…», — подытожил Захаров.

Как известно , Министерство развития громад и территорий Украины анонсировало, что с целью ознакомления потенциальных инвесторов с проектом концессии морского порта Черноморска в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) планирует провести Инвестиционную конференцию 24 апреля 2025 года в г. Варшава, Польша.

Сейчас информация о ее ходе отсутствует, также неизвестны ее результаты и условия будущей концессии.