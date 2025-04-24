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Минрегионразвития Украины оскандалилось в Варшаве: профильного эксперта вытурили с конференции

Автор
Дмитрий Романов
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Автор
facebook.com/oleksandr.zakharov.ods Новость обновлена 24 апреля 2025, 16:56

В Варшаве произошел скандал на Инвестиционной конференции, которую в четверг, 24 апреля, проводило Министерство развития громад и территорий Украины.

С мероприятия выгнали бывшего помощника первого замминистра инфраструктуры и заместителя генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины Александра Захарова. Об этом Захаров лично рассказал в Facebook.

По его словам, одной из тем конференции была концессия части порта Черноморск. Анонс об этом мероприятии накануне распространило Министерством развития громад и территорий Украины. Конференция проходила дорогом отеле.

Захаров заранее зарегистрировался. Но уже на входе его не захотели впускать под предлогом, что нет мест.

В конце концов он уговорил организаторов и его впустили всего на 20 минут. Захаров успел увидеть, что свободных мест на самом деле было много.

Также он успел послушать выступление первого замминистра Минрегионразвития Алены Шкрум.

Алена Шкрум

"Жду, когда подойдем к концессии. Еще было заявлено выступление министра Алексея Кулебы. И тут ко мне подходит какой-то чел с бейджиком и на русском языке с казахским акцентом требует покинуть конференцию Я спрашиваю причину. "Нет мест"… Да, здесь много свободных мест! "Ну, должны еще подойти…» Когда подойдут, я освобожу место, постою в стороне. "Нет, вы должны выйти!" Представьтесь, я хочу сфотографировать ваш бейджик. "Нет…» Не драться же с организаторами в самом престижном отеле Варшавы…» — написал Александр Захаров.

По его словам, он пока не понял, почему публичное мероприятие проходило за закрытыми дверями, когда речь идет об одном из важнейших портов Украины и его сотрудниках.

"Вот так проходят конференции об инвестициях в Украину, концессии в порты. Профильного эксперта просят им "не мешать"…», — подытожил Захаров.

Как известно, Министерство развития громад и территорий Украины анонсировало, что с целью ознакомления потенциальных инвесторов с проектом концессии морского порта Черноморска в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) планирует провести Инвестиционную конференцию 24 апреля 2025 года в г. Варшава, Польша.

Сейчас информация о ее ходе отсутствует, также неизвестны ее результаты и условия будущей концессии.

Теги:
#Концессия #Минрегионразвития