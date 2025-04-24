Мінрегіонрозвитку України оскандалилось у Варшаві: профільного експерта витурили із конференції

У Варшаві стався скандал на Інвестиційній конференції, яку у четвер, 24 квітня, проводило Міністерство розвитку громад і територій України.

Із заходу вигнали колишнього помічника першого заступника міністра інфраструктури та заступника генерального директора Асоціації міжнародних експедиторів України Олександра Захарова. Про це Захаров особисто розповів у Facebook .

За його словами, однією із тем конференції була концесія частини порту Чорноморськ. Анонс про цей захід напередодні розповсюдило Міністерством розвитку громад і територій України. Конференція проходила у дорогому готелі.

Захаров заздалегідь зареєструвався. Але вже на вході його не захотіли впускати під приводом, що немає місць.

Зрештою він вмовив організаторів і його впустили всього на 20 хвилин. Захаров встиг побачити, що вільних місць насправді було багато.

Також він встиг послухати виступ першої заступниці міністра Мінрегіонрозвитку Альони Шкрум.

"Чекаю, коли підійдемо до концесії. Ще був заявлений виступ міністра Олексія Кулеби. І тут до мене підходить якийсь чел з бейджиком і російською мовою з казахським акцентом вимагає покинути конференцію… Я питаю причину. "Немає місць"… Так, тут багато вільних місць! "Ну, мають ще підійти…" Коли підійдуть, я звільню місце, постою у стороні. "Ні, ви маєте вийти!" Представтеся, я хочу сфотографувати ваш бейджик. "Ні…" Не битися ж з організаторами в найпрестижнішому готелі Варшави…» — написав Олександр Захаров.

За його словами, він поки не зрозумів, чому публічний захід проходив за зачиненими дверима, коли йдеться про один з найважливіших портів України та його співробітників.

"Ось так проходять конференції про інвестиції в Україну, концесії в порти. Профільного експерта просять їм "не заважати"…» — підсумував Захаров.

Як відомо , Міністерство розвитку громад і територій України анонсувало, що з метою ознайомлення потенційних інвесторів з проєктом концесії морського порту Чорноморська у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує провести Інвестиційну конференцію 24 квітня 2025 року у м. Варшава, Польща.

Наразі інформація про її перебіг відсутня, також невідомі її результати та умови майбутньої концесії.