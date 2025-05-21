Депутат Кузьминых лоббирует интересы производителей лекарств в истории с маркетинговыми договорами, — СМИ

В своих публичных заявлениях он отмечает, что причиной высоких цен является "чрезмерное количество аптек и маркетинговые соглашения"

Народный депутат Сергей Кузьминых, несмотря на очевидный провал инициативы по запрету маркетинговых договоров и отсутствие каких-либо положительных результатов для потребителей, продолжает эту инициативу защищать в интересах производителей лекарств. Об этом сообщает "Телеграф" в материале "Первый блин комом".

Как отмечается в публикации, парламентский подкомитет по вопросам фармации, возглавляемый Кузьминых, продвигал решение о прекращении маркетинговых выплат между фармпроизводителями и аптеками. Ожидалось, что такой запрет приведет к снижению цен на лекарства на 15–20%. Однако этого не произошло — "на практике цена препаратов пересмотрена не была и средства, ранее выплачиваемые аптекам за услуги маркетинга, просто остались фармацевтическим предприятиям как дополнительная прибыль".

Вместо этого аптечные сети, потеряв маркетинговые выплаты, оказались под угрозой банкротства. Чтобы выжить, они были вынуждены "поднять торговую наценку до разрешенного максимума", что в итоге ускорило рост цен.

Впрочем, Сергей Кузьминых продолжает отстаивать свою позицию. В своих публичных заявлениях он в очередной раз отмечает, что причиной высоких цен является "чрезмерное количество аптек и маркетинговые соглашения". Подобные заявления выглядят неубедительно на фоне того, что "маркетинговые соглашения запрещены с 1 марта, а производители до сих пор не спешат снижать цены".

"Это никак не объясняет тот факт, что маркетинговые соглашения запрещены с 1 марта, а производители до сих пор не спешат снижать цены", — подчеркивается в материале.

Более того, ситуация обострилась для аптек в прифронтовых и малых населенных пунктах, где закрытие заведений угрожает доступу к лекарствам для тысяч украинцев. По данным Gradus Research, 90% граждан "категорически против закрытия аптек в этих регионах", а большинство считают, что наличие аптек влияет не только на цену, но и на возможность найти нужный препарат.

Решение СНБО о запрещении маркетинговых договоров предусматривает временный характер мер до момента внедрения системы реферирования оптовых цен. Над этим работает межведомственная рабочая группа под руководством Ирины Верещук и при участии министра здравоохранения Виктора Ляшко, представителей Гослекслужбы, АМКУ, народных депутатов и фармрынка.

Несмотря на негативные последствия действующей модели, ее главный политический лоббист в парламенте — депутат Кузьминых — продолжает поддерживать запрет, фактически игнорируя экономическую реальность и угрозы для аптечной инфраструктуры в критических регионах.