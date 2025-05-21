Депутат Кузьміних лобіює інтереси виробників ліків в історії з маркетинговими договорами, — ЗМІ

У своїх публічних заявах він наголошує, що причиною високих цін є "надмірна кількість аптек та маркетингові угоди"

Народний депутат Сергій Кузьміних, попри очевидний провал ініціативи з заборони маркетингових договорів і відсутність будь-яких позитивних результатів для споживачів, продовжує цю ініціативу захищати в інтересах виробників ліків. Про це повідомляє "Телеграф" у матеріалі "Перший млинець нанівець".

Як зазначається у публікації, парламентський підкомітет з питань фармації, який очолює Кузьміних, просував рішення щодо припинення маркетингових виплат між фармвиробниками та аптеками. Очікувалося, що така заборона призведе до зниження цін на ліки на 15–20%. Втім, цього не сталося — "на практиці ціна препаратів переглянута не була і кошти, які раніше виплачувались аптекам за послуги маркетингу, просто залишились фармацевтичним підприємствам як додатковий прибуток".

Натомість аптечні мережі, втративши маркетингові виплати, опинилися під загрозою банкрутства. Щоб вижити, вони були змушені "підняти торгову націнку до дозволеного максимуму", що в результаті лише прискорило зростання цін.

Втім, Сергій Кузьміних продовжує відстоювати власну позицію. У своїх публічних заявах він вкотре наголошує, що причиною високих цін є "надмірна кількість аптек та маркетингові угоди". Подібні заяви виглядають непереконливо на фоні того, що "маркетингові угоди заборонені з 1 березня, а виробники досі не поспішають знижувати ціни".

"Це ніяк не пояснює той факт, що маркетингові угоди заборонені з 1 березня, а виробники досі не поспішають знижувати ціни", — підкреслюється у матеріалі.

Щобільше, ситуація загострилася для аптек у прифронтових та малих населених пунктах, де закриття закладів загрожує доступу до ліків для тисяч українців. За даними Gradus Research, 90% громадян "категорично проти закриття аптек в цих регіонах", а більшість вважає, що наявність аптек впливає не лише на ціну, а й на можливість знайти потрібний препарат.

Рішення РНБО про заборону маркетингових договорів передбачає тимчасовий характер заходу до моменту впровадження системи реферування оптових цін. Над цим наразі працює міжвідомча робоча група під керівництвом Ірини Верещук і за участі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, представників Держлікслужби, АМКУ, народних депутатів і фармринку.

Попри негативні наслідки чинної моделі, її головний політичний лобіст у парламенті — депутат Кузьміних — продовжує підтримувати заборону, фактично ігноруючи економічну реальність та загрози для аптечної інфраструктури в критичних регіонах.