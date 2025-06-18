Мировые доходы от киберспорта впервые превысят 1 млрд долларов, - исследование

Глобальные доходы от маркетинга в сфере киберспорта в 2025 году впервые превысят отметку в 1 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные исследования Statista Market Insights, обнародованные на портале Esports Insider.

По информации аналитиков, еще в 2017 году общие доходы составляли 339,3 млн долларов, а уже в 2024 году они выросли до 982,8 млн долларов. Сектор демонстрирует стабильный рост: 401,3 млн долларов в 2018 году, 479,6 млн долларов в 2019-м, 574,3 млн долларов в 2020-м, 680 млн долларов в 2021-м и 791,9 млн долларов в 2022 году.

"Киберспорт не является нишевым рынком. Компании инвестируют в полноценные кампании, выходящие за пределы традиционного брендирования. Растет спрос на контент-маркетинг, сотрудничество с игроками и создание интегрированных фан-опытов", — отмечается в отчете.

Аналитики подчеркивают, что современный подход к продвижению в киберспорте включает не только размещение логотипов на форме или арене, но и поддержку инициатив, коллаборацию с инфлюэнсерами и развитие сообществ.

"Киберспорт — это уже не просто игра. Это отдельная экосистема с мощной молодой аудиторией, которая реагирует не на баннеры, а на настоящую вовлеченность. Бизнесам стоит научиться говорить с этой аудиторией на ее языке", — прокомментировал Александр Бабенко, директор Casino.ua.