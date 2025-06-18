Світові доходи від кіберспорту вперше перевищать 1 млрд доларів, — дослідження

Глобальні доходи від маркетингу у сфері кіберспорту у 2025 році вперше перевищать позначку в 1 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані дослідження Statista Market Insights, оприлюднені на порталі Esports Insider.

За інформацією аналітиків, ще у 2017 році загальні доходи складали 339,3 млн доларів, а вже у 2024 році вони зросли до 982,8 млн доларів. Сектор демонструє стабільне зростання: 401,3 млн доларів у 2018 році, 479,6 млн доларів у 2019-му, 574,3 млн доларів у 2020-му, 680 млн доларів у 2021-му та 791,9 млн доларів у 2022 році.

"Кіберспорт перестав бути нішевим ринком. Компанії інвестують у повноцінні кампанії, що виходять за межі традиційного брендування. Зростає попит на контент-маркетинг, співпрацю з гравцями та створення інтегрованих фан-досвідів", — зазначається у звіті.

Аналітики підкреслюють, що сучасний підхід до просування в кіберспорті включає не лише розміщення логотипів на формі чи арені, а й підтримку ініціатив, колаборації з інфлюенсерами та розвиток спільнот.

"Кіберспорт — це вже не просто гра. Це окрема екосистема з потужною молодою аудиторією, яка реагує не на банери, а на справжню залученість. Бізнесам варто навчитися говорити з цією аудиторією її мовою", — прокоментував Олександр Бабенко, директор Casino.ua.