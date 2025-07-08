"Решили его просто убить": адвокат Богуслаева заявил о пытках над генеральным конструктором "Мотор Сичи" в СИЗО

Адвокат 86-летнего генерального конструктора вертолетной техники Вячеслава Богуслаева Ростислав Кравец заявил об издевательствах над своим подзащитным в изоляторе временным содержанием со стороны Пенитенциарной службы.

По его словам, за последний месяц Богуслаева уже второй раз переводят в другую камеру. Сначала он находился с лицами, подозреваемыми в коррупционных преступлениях, а теперь его держат с людьми, обвиняемыми в тяжких преступлениях против жизни и здоровья.

Адвокат отметил, что еще во время первого перевода Богуслаева заставили спать на скозняке, что негативно сказалось на его здоровье. За время пребывания в СИЗО он перенес клиническую смерть, почти полностью лишился слуха.

"Свет в той камере не выключается даже ночью, что является также пыткой", — сообщил адвокат.

Правозащитник указал, что обстоятельства перевода подозрительны. "Власть решила действовать проверенными советскими методами, к которым, вероятно, присоединилась и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, в ведении которой находится Пенитенциарная система Украины", — пишет Ростислав Кравец.

На днях конструктора снова перевели в другую камеру, а в предыдущей у соседей нашли вещи, которых там быть не должно. Сейчас он снова находится с лицами, подозреваемыми в преступлениях против жизни и здоровья. "Что-то мне подсказывает, что здесь снова ситуация повторится, и так до тех пор, пока другим заключенным за тяжкие или особо тяжкие преступления не навяжут определенную мысль, чтобы они сами и без суда решили дело генерального конструктора", — считает защитник Вячеслава Богуслаева.

По словам Ростислава Кравца, суды постоянно затягиваются. Районный суд постоянно переносит заседания из-за самоотводов судей, смены коллегий и непредставления прокурором списка свидетелей. Верховный суд, по словам защитника, также затягивает рассмотрение санкций.

"Очередное заседание, назначенное на 2 июля и на котором уже можно было рассмотреть дело, по сути снято в связи с отпусками", — отметил правозащитник.

"ВАКС уже даже не делает вид, что рассматривает дела и превратился в ежовские тройки", — заявил адвокат, объясняя, что суд максимально быстро согласился на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам и заслушивание возражений представителей Минюста. По его словам, для этого судья просто перебил представительницу Минюста, которая начала давать объяснения, и спросил, против ли она удовлетворения заявления. Когда она утвердительно ответила, коллегия судей ушла в совещательную комнату, и уже через три минуты вышли с напечатанным решением.

"Вместо того чтобы изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест, похоже, приняли решение его просто убить", — подытожил адвокат. Правозащитник призвал прекратить пытки и обеспечить скорый и законный суд.