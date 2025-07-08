"Вирішили його просто вбити": адвокат Богуслаєва заявив про тортури над генеральним конструктором "Мотор Січі" у СІЗО

Адвокат 86-річного генерального конструктора вертолітної техніки Вячеслава Богуслаєва Ростислав Кравець заявив про знущання зі свого підзахисного в ізоляторі тимчасового тримання з боку Пенітенціарної служби.

За його словами, за останній місяць Богуслаєва вже вдруге переводять до іншої камери. Спочатку він перебував з особами, підозрюваними в корупційних злочинах, а тепер його тримають з людьми, яких звинувачують у тяжких злочинах проти життя та здоров'я.

Адвокат зазначив, що ще під час першого переведення Богуслаєва змусили спати на протязі, що негативно позначилося на його здоров'ї. За час перебування в СІЗО він переніс клінічну смерть, майже повністю втратив слух.

"Світло в тій камері не вимикається навіть вночі, що є також катуванням", — повідомив адвокат.

Правозахисник вказав, що обставини переведень підозрілі. "Влада вирішила діяти перевіреними радянськими методами, до яких ймовірно приєдналась і міністр юстиції України Ольга Стефанішина, у віданні якої знаходиться Пенітенціарна система України," — пише Ростислав Кравець.

Днями конструктора знову перевели в іншу камеру, а в попередній у сусідів знайшли речі, яких там бути не повинно. Зараз він знову перебуває з особами, підозрюваними в злочинах проти життя та здоров'я. "Щось мені підказує, що тут знову ситуація повториться, і так до тих пір, поки іншим ув'язненим за тяжкі або особливо тяжкі злочини не нав'яжуть певну думку, аби вони самі і без суду вирішили справу генерального конструктора", — вважає захисник Вячеслава Богуслаєва.

За словами Ростислава Кравця, суди постійно затягують. Районний суд постійно переносить засідання через самовідводи суддів, зміни колегій та неподання прокурором списку свідків. Верховний суд, як каже захисник, також затягує розгляд санкцій.

"Чергове засідання, що було призначено на 2 липня і на якому вже можна було розглянути справу, по суті знято у зв'язку з відпустками", — зазначив правозахисник.

"ВАКС вже навіть не робить вигляд, що розглядає справи, та перетворився на єжовські трійки", — заявив адвокат, пояснюючи, що суд максимально швидко погодився на перегляд за нововиявленими обставинами та заслуховування заперечень представників Мін'юсту. За його словами, для цього суддя просто перебив представницю Мін'юсту, яка почала надавати пояснення, і запитав, чи вона проти задоволення заяви. Коли вона ствердно відповіла, колегія суддів пішла у нарадчу кімнату, і вже за три хвилини вийшли з надрукованим рішенням.

"Замість того аби змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, схоже прийняли рішення його просто вбити", — підсумував адвокат. Правозахисник закликав припинити катування та забезпечити швидкий і законний суд.