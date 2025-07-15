Жена экс-депутата от партии Порошенко и владельца "Дарницы" рассказала, чего хочет от нового премьера Свириденко

Жена экс-депутата от "Блока Петра Порошенко" и совладельца фармкомпании "Дарница" Глеба Загория — Екатерина Загорий — опубликовала список ожиданий от новой главы правительства Юлии Свириденко. Свои пожелания она изложила в статье Forbes.

Загорий в том числе очертила свои ожидания и пожелания по поводу назначений в Министерстве здравоохранения и в целом к кадровой политике в правительстве.

По мнению супруги экс-депутата от партии Порошенко, нужно назначить в Министерство здравоохранения человека с "характером".

Среди первоочередных шагов, которые, по мнению Загорий, должно сделать новое правительство, — это предоставить фармацевтическому производству статус критической инфраструктуры.

А также утвердить список стратегически важных субстанций и препаратов, которые должны храниться в резерве.

Кроме того, принять пятилетнюю программу фарминдустриализации с государственно-частными проектами и создать 3—5 фармацевтических индустриальных кластеров.

Загорий является директором совета директоров компании "Дарница" — одного из крупнейших производителей лекарств в стране.

Ее муж и бенефициар "Дарницы" — Глеб Загорий был избран в Верховную Раду в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко" (№ 52 в списке).