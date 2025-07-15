Дружина ексдепутата від партії Порошенка і власника "Дарниці" розповіла, чого хоче від нової премʼєрки Свириденко

Дружина ексдепутата від "Блоку Петра Порошенка" і співвласника фармкомпанії "Дарниця" Гліба Загорія — Катерина Загорій — опублікувала перелік очікувань до нової очільниці уряду Юлії Свириденко. Свої побажання вона виклала в статті видання Forbes.

Загорій в тому числі окреслила свої очікування та побажання щодо призначень в Міністерстві охорони здоровʼя та в цілому до кадрової політики в уряді.

На думку дружини ексдепутата від партії Порошенка, потрібно призначити до Міністерства охорони здоров’я людину з "характером".

Серед першочергових кроків, які, на думку Загорій, має зробити новий уряд, — це надати фармацевтичному виробництву статус критичної інфраструктури.

А також затвердити перелік стратегічно важливих субстанцій і препаратів, які повинні зберігатись у резерві.

Крім того, прийняти пʼятирічну програму фарміндустріалізації з державно-приватними проєктами і створити 3–5 фармацевтичних індустріальних кластерів.

Загорій є директоркою ради директорів компанії "Дарниця" — одного з найбільших виробників ліків в країні.

Її чоловік і бенефіціар "Дарниці" — Гліб Загорій був обраний до Верховної Ради у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенка" (№ 52 у списку).