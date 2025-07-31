Генпрокуратура викрила корупційні схеми в лісовому господарстві на сотні мільйонів гривень

Результат системної корупції, службової недбалості та відвертого збагачення за рахунок природних ресурсів в державних підприємствах "Ліси України" та "ЛІАЦ" — так назвав генеральний прокурор Руслан Кравченко виявлені факти завданих збитків державі і набуття необґрунтованих активів посадовцями.

"167 мільйонів збитків через незаконну вирубку дерев. Ще майже 140 мільйонів — необґрунтовані активи. Понад 40 підозр за останні тижні, - написав Руслан Кравченко в своєму Телеграм-каналі. — Сьогодні прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури повідомили про понад 20 підозр. Найбільша й найзухваліша справа — схема працівників ДП "Ліси України" та ДП "ЛІАЦ".

На цей момент вже проведено 50 обшуків, вісім працівників ДП "ЛІАЦ" та п'ять — ДП "Ліси України" — отримали підозри. Як результат: затримано організатора та 3 учасників злочинної організації.

За словами генпрокурора, суть корупційної схеми полягала в наступному: працівник ДП "ЛІАЦ" на запит службовців ДП "Ліси України" змінював важливу інформацію в "Єдиній державній системі електронного обліку деревини". А саме: видаляв документи про походження деревини, занижував її обсяг, змінював клас якості.

"За 2021–2024 роки зроблено понад 10 000 таких змін. Вартість "послуг" – від 5 до 30 тис. грн. Задокументовано отримання понад 10 млн грн неправомірної вигоди. Найбільше порушень — у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях", — повідомив Руслан Кравченко.

Зазначено, що загалом лише за останні тижні екологічна прокуратура оголосила понад 40 підозр, з яких 21 — працівникам ДП "Ліси України" і двох осіб заарештовано. Запобіжні заходи обрані генеральному директору ДП "Ліси України" за незаконне збагачення і колишньому директору Костопільського лісгоспу за збагачення та недостовірне декларування майна. Також чимала кількість посадовців цих підприємств отримала підозри.

За словами генпрокурора, у 2025 році органи прокуратури вже подали понад 300 позовів на повернення 7 511 гектарів лісу. Сума збитків — 351 млн грн. Державі вже повернуто 175 гектарів.

"Як видно з результатів роботи — до масштабних зловживань причетні ті, хто мав би захищати ліс і відповідати за його збереження. Ми принципово реагуємо на кожне зловживання. І працюємо далі. Без пауз і компромісів", — резюмував генеральний прокурор України Руслан Кравченко.