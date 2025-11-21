Порошенко шантажирует бюджетом-2026 и срывом переговоров, — эксперт

Предложение сделать Петра Порошенко премьером в обмен на голоса "Евросолидарности" за бюджет-2026 и непровоцирование политического кризиса и невмешательство в мирные переговоры – унизительный шантаж украинцев и особенно военных. Об этом пишет политический эксперт Кирилл Сазонов, который сейчас воюет.

"Ключевое требование Порошенко и его фракции в обмен на разблокирование трибуны и голосование за бюджет-2026 — сделать его премьером, а также снять санкции и закрыть дело о госизмене. Иначе — никакого бюджета и испорченные мирные переговоры", — говорится в сообщении Сазонова.

Эксперт отметил, что в последние дни Порошенко активно раскачивает ситуацию в парламенте, блокируя трибуну и призывая к отставке правительства. При этом политик пытается выставить себя "спасителем" страны, используя громкие публичные заявления.

"На этой неделе экс-президент активизировался по полной. Перешел с защиты к атаке. Он блокировал трибуну Рады с плакатами и визгом. Не хотел отставки двух министров, а требовал крови и "все правительство — в отставку!" — пишет автор.

По мнению эксперта, поведение Порошенко не имеет ничего общего с "национальным спасением", о котором он говорит публично.

Сазонов считает, что подобное поведение в момент, когда государство готовит бюджет и ведет сложные международные переговоры, свидетельствует о готовности политика ставить собственные интересы выше национальных — даже несмотря на угрозу внутреннего политического кризиса и риски для оборонного финансирования.