В Украине отсутствует конституционный контроль над законами, — экс-глава КСУ Тупицкий

Бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что Конституционный суд как институция сегодня фактически не существует и был сознательно доведен до "мертвого состояния" властью. Об этом он сказал в интервью, фрагменты которого были обнародованы в сети.

"Конституционный институт на сегодняшний день не существует, потому что он не выполняет своих практических задач", — говорит Тупицкий, возлагая ответственность за это прежде всего на Офис президента.

По его словам, в стране отсутствует конституционный контроль над законами, принятыми парламентом, в частности, по соблюдению прав человека и легитимности высших органов власти.

Отдельно он подверг критике практику принятия решений СНБО и введение их в действие указами президента, назвав Совет нацбезопасности и обороны "консультативным органом", решения которого, по его мнению, не должны заменять институциональные механизмы.

Также экс-глава КСУ заявил, что считает нынешнюю ситуацию в Украине кризисом власти, который, по его версии, начался еще в 2019 году, а не "конституционным кризисом" 2020 года. Выходом он назвал "политическую перезагрузку" конституционным, эволюционным способом и более активными действиями парламента.

В конце разговора Тупицкий заявил о готовности свидетельствовать международным и украинским правоохранительным органам.

"Если мне будет обеспечена безопасность и безопасность моей семьи, то да… Есть доказательства определенные, есть обоснование", – сказал он.