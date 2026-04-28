Сергей Власенко: Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, НАБУ распространяет ложную информацию

Зачем нам псевдокоррупционные органы, которые вместо того, чтобы бороться с коррупцией, распространяют ложную информацию, не выполняют требования Уголовного процессуального кодекса и ЕСПЧ, а лишь рассказывают европейским партнерам, как они успешны.

Об этом заявил во время выступления народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

По его словам, руководство НАБУ и САП сознательно обманывает общество и манипулирует информацией, чтобы скрыть действительное состояние расследования по делу Юлии Тимошенко.

В частности, в своем недавнем заявлении НАБУ обвинили лидера "Батькивщины" в том, что она якобы не знакомится с материалами дела, хотя, как заметил Сергей Власенко, это можно делать на основе копий имеющихся у адвокатов материалов и необязательно физически приходить в офис НАБУ.

Второе, о чем заявило НАБУ – это игнорирование заседания суда после проведенных обысков без определения следственного судьи. Сергей Власенко подчеркнул, что Юлию Тимошенко не пригласили на заседание и даже не сообщили о нем, что прямо противоречит практике Европейского суда по правам человека.

Наибольшее возмущение, по словам Сергея Власенко, вызывает заявление НАБУ об открытости материалов производства, ведь у адвокатов Юлии Тимошенко до сих пор нет доступа к единственному доказательству в уголовном производстве – оригиналу аудиозаписи разговора.

"Неужели они так боятся этой сфальсифицированной записи и передачи ее защите? Где здесь равенство процесса, когда следствие может делать экспертизы, а защита – нет", – подчеркнул нардеп.

Сергей Власенко убежден, что объективная экспертиза докажет факт монтажа разговора, как это уже показали выводы международных специалистов, которые ранее выявили признаки вмешательства при анализе отдельных фрагментов аудиозаписи.

"На самом деле мы требуем очень простых вещей: соблюдения закона, доступа защиты ко всем материалам, включая оригинал записи, а также независимой международной экспертизы этих пленок в учреждении, которое имеет доверие", — отметил Сергей Власенко, добавив, что экспертизу по заказу НАБУ делали работники харьковского института Бокариуса, который еще при Януковиче пользовался сомнительной репутацией, потому что выполнял заказ власти против Тимошенко.

Он также напомнил, что НАБУ проводило экспертизу этого аудиофайла с использованием российского программного обеспечения посредством российского программного комплекса той же компании, которая обслуживает ФСБ РФ.