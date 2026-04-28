Сергій Власенко: Замість боротися з корупцією, НАБУ розповсюджує неправдиву інформацію

Навіщо нам псевдокорупційні органи, які замість того, щоб боротися з корупцією, розповсюджують неправдиву інформацію, не виконують вимоги Кримінального процесуального кодексу та ЄСПЛ, а лише розповідають європейським партнерам, які вони успішні.

На цьому наголосив під час виступу народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.

За його словами, керівництво НАБУ і САП свідомо вводить в оману суспільство та маніпулює інформацією, щоб приховати дійсний стан розслідування у справі Юлії Тимошенко.

Зокрема, у своїй нещодавній заяві НАБУ звинуватили лідерку "Батьківщини" у тому, що вона нібито не ознайомлюється з матеріалами справи, хоча, як зауважив Сергій Власенко, це можна робити на основі копій матеріалів, які є в адвокатів, і необов’язково фізично приходити до офісу НАБУ.

Друге, про що заявило НАБУ, – це ігнорування засідання суду після проведених обшуків без ухвали слідчого судді. Сергій Власенко наголосив, що Юлію Тимошенко не запросили на засідання і навіть не повідомили про нього, що прямо суперечить практиці Європейського суду з прав людини.

Найбільше обурення, за словами Сергія Власенка, викликає заява НАБУ про відкритість матеріалів провадження, адже адвокати Юлії Тимошенко досі не мають доступу до єдиного доказу у кримінальному провадженні – оригіналу аудіозапису розмови.

"Невже вони так бояться цього сфальшованого запису і передачі його захисту? Де тут рівність процесу, коли слідство може робити експертизи, а захист – ні", – наголосив нардеп.

Сергій Власенко переконаний, що об’єктивна експертиза доведе факт монтажу розмови, як це вже засвідчили висновки міжнародних фахівців, які раніше виявили ознаки втручання під час аналізу окремих фрагментів аудіозапису.

"Насправді ми вимагаємо дуже простих речей: дотримання закону, доступу захисту до всіх матеріалів, включаючи оригінал запису, а також незалежної міжнародної експертизи цих плівок в установі, яка має довіру", – заважив Сергій Власенко, додавши, що експертизу на замовлення НАБУ робили працівники харківського інституту Бокаріуса, який ще за часів Януковича мав сумнівну репутацію, адже виконував замовлення влади проти Тимошенко.

Він також нагадав, що НАБУ проводило експертизу цього аудіофайлу з використанням російського програмного забезпечення за допомогою російського програмного комплексу тієї ж компанії, що обслуговує ФСБ РФ.