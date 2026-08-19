Частный сектор стал главной силой в производстве артиллерийских боеприпасов в Украине

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Член Президиума NAUDI и генеральный директор компании-участника NAUDI Украинская Бронетехника Владислав Бельбас прокомментировал ситуацию вокруг провала производства 155-мм артиллерийских снарядов, профинансированного американской компанией General Dynamics, и обратил внимание на важность технологической готовности производства, сообщает пресс-служба NAUDI.

"Огромный бюджет, самый известный оборонный подрядчик и политическая воля еще не гарантируют появления реального серийного производства. Иногда сложнее всего в производстве оружия — не найти деньги, а заставить завод стабильно производить продукт" — заявил Бельбас.

По его словам, полномасштабная война заставила западные страны в чрезвычайном режиме восстанавливать сокращавшиеся на протяжении десятилетий производственные мощности. В то же время попытки быстро нарастить производство без надлежащей технологической проверки могут создавать дополнительные риски.

"Война в Украине заставила Запад в чрезвычайном режиме восстанавливать производственные мощности, которые десятилетиями сокращались. Политическое требование было понятно: производить больше и делать это немедленно: но скорость без должной технологической проверки имеет свою цену", — отметил Бельбас.

Он также провел параллели с украинским опытом, отметив, что частным компаниям украинского ОПК удалось фактически с нуля организовать производство артиллерийских боеприпасов, которого до полномасштабного вторжения в Украину практически не существовало.

"Несмотря на многомиллиардные инвестиции Министерства стратегических отраслей промышленности в государственные предприятия, по состоянию на сегодняшний день главной силой, обеспечивающей поставку артиллерийских боеприпасов, является частный сектор ОПК Украины. И эти частные компании смогли в условиях постоянных обстрелов, проблем с персоналом, отключениями и дефицитом электроэнергии организовать производство боеприпасов, которое до этого отсутствовало в Украине и которое по факту сделано с нуля БЕЗ государственной поддержки и БЕЗ государственных инвестиций и даже не за сто тысяч миллионов (посмотрите сколько стоят линии по производству боеприпасов). Это надо понимать и это надо ценить!" – подчеркнул Владислав Бельбас.

Опыт украинских производителей демонстрирует, что для создания устойчивого оборонного производства важны не только финансовые ресурсы, но и технологическая способность, инженерная компетенция и способность быстро адаптировать производственные процессы к реальным условиям войны.