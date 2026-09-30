С 1 октября отсрочку будут продолжать по-новому. Кому придется снова подать документы

С начала нового месяца вступают в силу изменения, принятые Кабмином

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

С 1 октября 2026 года начнут действовать новые правила продления отсрочки от мобилизации. Теперь военнообязанные с действующей отсрочкой смогут обращаться в ЦНАП для ее продления, если до завершения действия документа осталось менее 30 дней.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, ранее предоставленная отсрочка продолжается автоматически, если документы и информация в реестре подтверждают, что основания для отсрочки остаются актуальными.

Однако на практике, говорит она, иногда возникает необходимость снова подать пакет документов, как на первоначальное оформление отсрочки. Это необходимо, чтобы отсрочка продлилась на следующие 90 дней периода общей мобилизации.

Кабмин принял изменения в постановление №560, четко определяющие срок, когда нужно обращаться в ЦНАП для продления отсрочки. Если до завершения даты, до которой предоставлена отсрочка, осталось менее 30 дней, можно подавать в ЦНАП пакет документов, чтобы комиссия продлила ранее предоставленную отсрочку.

Кому нужно подавать документы на продление отсрочки

По словам адвоката, подать обращения и документы в ЦНАП нужно прежде всего тем мужчинам, у которых в прошлый раз отсрочка не продлилась автоматически.

"И вторая категория тех, кому стоит это сделать, – это те, кто переживают и считают, что им будет спокойнее, если они на всякий случай заранее подадут документы в ЦНАП, чтобы не переживать, что получится промежуток времени, когда старой отсрочки уже нет, а новой еще нет", – говорит Тарасенко.

Какие документы нужно подавать на продление отсрочки

Адвокат напомнила, что отдельной процедуры для продления ранее предоставленной отсрочки не существует. Тем, кто хочет подать в ЦНАП документы на ее продление, нужно собрать такой же пакет, как для первого оформления отсрочки.

"Поскольку у нас на сегодняшний день общая мобилизация действует до 30 октября, то на этот раз подавать документы для продления отсрочки можно начиная с 1 октября и позже", — резюмировала юрист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что наличие официальной отсрочки от мобилизации не всегда гарантирует беспрепятственный выезд за пределы Украины. Надо учесть три момента.