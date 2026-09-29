Крупный город Украины переходит в режим выживания: что это значит и кому еще угрожает

Из-за остановки промышленных гигантов город сокращает расходы

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В Кривом Роге урезают расходы из бюджета и останавливают часть проектов развития. Речь идет о выживании города – после российских ударов остановился ряд крупных градообразующих предприятий. Но не только Кривой Рог находится в зоне риска.

Как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, в настоящее время простаивают "АрселорМиттал Кривой Рог", Ингулецкий и Южный горно-обогатительные комбинаты и Криворожский железорудный комбинат. "Остальные крупные предприятия работают максимум на четверть довоенного производства. Соответственно предприятия и подрядные организации, которые обеспечивают их работу – также не работают", — говорится в заявлении.

Проблемы возникли не только из-за уничтоженного оборудования после российских атак, но и с тем, чтобы вывезти продукцию через порты. Из-за снижения поступлений в бюджет проведут его секвестр. "Город остановит реализацию ряда важных проектов. Но сохранит функционирование всех критически важных систем", — говорит Вилкул и признает – речь идет прежде всего о выживании. Прогноз на 2027 год он охарактеризовал как "очень плохой".

Цель – сохранить работу школ, садиков, больниц, воды, тепла. Мы будем пытаться сохранить социальную программу поддержки людей – бесплатный транспорт, продуктовые наборы, не предусмотренные законом денежные выплаты из городского бюджета, которые мы платим – начиная от инвалидов, заканчивая семьями погибших и чернобыльцами — всего 50 категорий. Помощь Вооруженным силам Украины. Александр Вилкул, глава Совета обороны Кривого Рога

Три крупных металлургических завода под ударом: как война меняет жизнь украинских городов

Напомним, несколько дней назад компания ArcelorMittal заявила, что не сможет возобновить работу в Кривом Роге безопасно и стабильно. За пять недель завод подвергся четырем ракетным атакам.

Запорожсталь после атаки РФ

Не лучше ситуация в Запорожье и Каменском. Металлургический комбинат "Запорожсталь" остановил работу, другие производства работают со сниженной мощностью. Металлургический комбинат "Каметсталь" в Каменском полностью остановил свою работу 5 сентября 2026 года из-за российского баллистического удара. По оценке Financial Times, эти три завода производили 90% украинской стали. Россияне постоянно наносят повторные удары, чтобы сделать производство невозможным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о системном уничтожении промышленного потенциала страны, среди прочего очередной удар по производству растительного масла в Днепре нанес ощутимый ущерб мощностям. Агрессор атаковал завод в январе 2026 года, а затем повторил нападение в сентябре.

Под прицелом оказался и государственный сектор: враг пытается истощить ресурсы ударами по компании "Укрнафта". Россияне имеют возможность наносить массированные воздушные удары практически по всей территории страны.