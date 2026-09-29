Гороскоп на 30 сентября: Тельцам не стоит торопиться с покупками, а Скорпионам - с выводами

В этот день знакам Зодиака следует прислушиваться к своей интуиции

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Телеграф представляет ваш ежедневный гороскоп на завтра, 30 сентября, для всех знаков Зодиака. В этот день кому-то придется скорректировать планы, а кому-то внимательнее отнестись к словам людей вокруг.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не пытайтесь успеть все сразу, особенно если часть дел может подождать. Перед важным разговором проверьте факты, чтобы не пришлось исправлять свои слова. Вечером оставьте время для отдыха, а не для новых задач.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В этот день стоит внимательнее отнестись к деньгам и покупкам, которые вы давно откладывали. Не соглашайтесь на предложение только по привлекательной цене — сначала проверьте условия. В отношениях лучше прямо сказать о своих пожеланиях, чем ждать, что другой человек догадается.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете получить новость, которая заставит изменить планы. Не воспринимайте это как проблему – новые обстоятельства могут оказаться более удобными. На работе не беритесь за чужие задачи, если из-за них рискуете не успеть со своими.

Рак (21 июня — 22 июля)

В этот день вам лучше завершить одно конкретное дело, чем начинать сразу несколько новых. В финансовых вопросах не полагайтесь только на память – проверьте суммы, даты и договоренности. Вечером полезно побыть с собой и отложить лишние разговоры.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше предложение могут не поддержать с первой попытки, но это не значит, что от него нужно отказываться. Попытайтесь четче объяснить, какую пользу она принесет другим. Не тратьте энергию на спор с человеком, который просто не хочет вас услышать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В этот день вам следует обратить внимание на то, что давно откладываете. Даже небольшой шаг по этому делу поможет освободить голову от лишних мыслей. Если планируете расходы, составьте список требуемого и не покупайте вещи импульсивно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День потребует от вас определиться там, где вы слишком долго пытались оставить все без изменений. Не соглашайтесь на условия, которые вам не подходят, чтобы избежать неудобного разговора. Вечером может появиться любопытное предложение, но ответ не обязательно давать сразу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не торопитесь делать выводы из чужих слов или сообщений. Информация, которую вы получите, может оказаться неполной, поэтому лучше задать несколько уточняющих вопросов. В финансовых делах в этот день осторожность будет уместнее риска.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас может появиться возможность вернуться к делу, которое вы раньше отложили. На этот раз не пытайтесь сделать все самостоятельно – помощь другого человека сэкономит время. В отношениях не избегайте темы, которую давно нужно обсудить.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День хорошо подходит для наведения порядка по делам, документам или рабочим планам. Не берите на себя дополнительные обязанности только потому, что другие не хотят заниматься ими. Вечером вам следует переключиться на что-то, что не связано с работой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

30 сентября может измениться договоренность, на которую вы уже рассчитывали. Не реагируйте резко — сначала выясните, действительно ли новые условия для вас невыгодны. Хороший момент, чтобы просмотреть собственные планы и убрать из них давно потерявшее смысл.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете получить просьбу, на которую не захочется отвечать сразу. Дайте себе время подумать, прежде чем соглашаться помочь ценой своих планов. Вечером приятная встреча или обычная беседа может помочь отвлечься от накопленных дел.