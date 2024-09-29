Память о Бабьем Яре: что замалчивали в советские времена и как Россия нашла тут свой интерес

По официальным данным, в Киеве были замучены, расстреляны и отравлены в "душегубках" более 195 тысяч человек

На сегодняшний день очень долгий и сложный путь прошла память о преступлениях нацистских властей в урочище Бабий Яр в Киеве. 29 сентября 1941 года, на 11-й день оккупации столицы Украины, немцы начали массовые расстрелы лиц еврейской национальности. Карательные подразделения – зондеркоманда 4а из айнзатцгруппы "С" войск СС и немецкий полицейский батальон "Юг" убили за эти двое суток 33 771 человека еврейской национальности. Эта цифра чаще всего встречается в работах исследователей. Приказ отдал военный комендант Киева генерал-майор Курт Эберхард.

Марш смерти

…19 сентября 1941 года войска Юго-Западного фронта оставили Киев. Через неделю советские войска, оказавшиеся в окружении, были наголову разгромлены восточнее города. Большая часть личного состава, а это две трети от почти миллиона солдат и офицеров, оказались в плену.

А уже 24 сентября Крещатик и прилегающие к нему улицы содрогнулись от страшных взрывов. Минирование проводили советские военные из спецподразделений саперов и энкаведешники; завершили дело подпольщики и разведчики…

Виновных в этих взрывах (погибли до 300 окупантов и многие сотни киевлян) "нашли" без промедления. По мнению нацистов, ими оказались местные евреи. Антисемитизм был краеугольным камнем человеконенавистнической идеологии Национал-социалистической рабочей партии Третьего рейха.

Еще 27 сентября начались аресты евреев. И в тот же день их расстреливали в Бабьем Яре.

А уже в воскресенье, 28 сентября, по всему городу было расклеено объявление следующего содержания:

"Все ж*ды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник дня 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской улиц (возле кладбищ).

Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр.

Кто из ж*дов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян.

Кто из граждан проникнет в оставленные ж*дами квартиры или присвоит себе вещи, будет расстрелян".

Конечно, в объявлении-приказе нацистов шла речь об улицах Мельникова и Дегтяревской…

Объявление немецких оккупационных властей о сборе всех евреев Киева. 28 сентября 1941 года

Многие евреи хорошо помнили, как толерантно обращались с ними кайзеровские войска в Первую мировую войну – во время оккупации города в 1918 году. Они пошли со всех уголков города в назначенное место. Большинство евреев успели эвакуироваться из Киева до 19 сентября 1941 года; также многие мужчины были призваны в Красную армию.

Десятки тысяч людей, часто с родными других национальностей, начали свой последний марш. Марш смерти. Людей раздевали догола, конфисковывали документы и ценности и группами по десять человек расстреливали, сбрасывая со склонов в Бабий Яр.

Так выглядел Бабий Яр после расстрела киевских евреев. Советские военнопленные закапывают тела погибших

После самой большой акции 29—30 сентября интенсивные расстрелы продолжались до середины ноября 1941 года. Как считает доктор исторических наук Юрий Шаповал, опираясь на архивные документы, на "9 ноября количество жертв составило уже 57 243". Расстреливали пленных политработников (комиссаров), арестованных подпольщиков, энкаведешников; вскоре настал черед ромов, заложников, душевнобольных из психиатрической больницы на улице Кирилловской, пленных моряков из Днепровской флотилии…

Эту грандиозную могилу закапывали советские военнопленные, которые часто сами становились жертвами. Многие тысячи пленных красноармейцев из Сырецкого концлагеря также во время оккупации города были расстреляны именно в Бабьем Яре.

Немецкая фотопленка. Ориентировочно октябрь 1941 года

Дальше казни продолжались, но уже не с такой интенсивностью (4 ноября 1943 года состоялись последние, буквально за два дня до того, как части 1-го Украинского фронта ворвались в Киев).

В основном среди жертв нацистов были коммунисты, заключенные из застенков гестапо (так, свозили в Бабий Яр тела расстрелянных в подвалах бывшего Октябрьского дворца), украинские националисты из групп ОУН фракции Андрея Мельника, которые пошли на сотрудничество с оккупантами в тщетной надежде восстановить государственность в Украине. Среди них была поэтесса и публицист Елена Телига вместе с мужем Михаилом Телигой, редакторы закрытой в декабре 1941 года газеты "Украинское слово" Орест Чемеринский и Иван Рогач.

Памятник Елене Телиге — поэтессе, члену ОУН(м), погибшей от рук нацистов в Бабьем Яре 21 февраля 1942 года. Вместе с ней были расстреляны несколько десятков мельниковцев... Фото автора

Кстати, представители фракции ОУН Степана Бандеры (сам он еще 5 июля 1941 года был арестован нацистами после провозглашения Акта о восстановлении Украинского Государства 30 июня во Львове) уже тогда пытались легально не сотрудничать с нацистами.

Советский миф о "бандеровцах" в Киеве

В сообщении созданной в 1944 году правительством СССР Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, отмечалось, что "в Киеве замучены, расстреляны и отравлены в "душегубках" более 195 тысяч советских граждан, в том числе:

1. В Бабьем Яре — более 100 тысяч мужчин, женщин, детей и стариков.

2. В Дарнице – более 68 тысяч советских военнопленных и мирных граждан.

3. В противотанковом рву, у Сырецкого лагеря и на самой территории лагеря – более 25 тысяч мирных граждан и военнопленных.

4. На территории Кирилловской больницы – 800 душевнобольных.

5. На территории Киево-Печерской лавры – 400 мирных граждан.

6. На Лукьяновском кладбище – 400 граждан".

Кстати, вышеприведенную цитату советские юристы озвучили на Нюрнбергском трибунале.

Об одном из мифов, связанных с трагедией в Бабьем Яре, пишет украинский историк Сергей Рябенко: "Советская и российская пропаганда часто подчеркивает, что в этих расстрелах едва ли не главную роль сыграли "бандеровцы" из Буковинского куреня и киевской вспомогательной полиции. Появление и активное использование этого тезиса в середине 1980-х годов совпало с широкомасштабной пропагандистской кампанией по случаю 40-летия Нюрнбергского процесса, которая проводилась в СССР… Буковинский курень к ОУН(б) не имел никакого отношения. Он создан при участии ОУН(м) — мельниковцев. В любом случае воины куреня прибыли в Киев только в первой половине ноября, более чем через месяц после преступления в Бабьем Яре… Сама полиция состояла по большей части из военнопленных. Да и украинской была довольно условно, только по территориальному признаку. Ведь в ее рядах служили не только украинцы, но и много русских и людей других национальностей. Во время расстрелов в Бабьем Яре киевская полиция действительно принимала участие в акциях, но выполняла лишь вспомогательные функции… Расстреливала евреев немецкая зондеркоманда и немецкая полиция" (из книги "Війна і міф. Невідома Друга світова", КСД-УІНП, 2016).

В Советском Союзе тема расстрелов в Бабьем Яре находилась практически под запретом. Власти пытались уничтожить память об этой трагедии, не в последнюю очередь из-за "еврейского вопроса", который всегда беспокоил российское государство – будь то царское или большевистское (особенно после Второй мировой войны)…

Категорически запрещалось делить жертв Бабьего Яра по национальному, а также религиозному признаку. Использовался эвфемизм "мирные советские граждане" (в 1976 году был открыт памятник "Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской армии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яре"). Родственникам погибших, а это были десятки, если не сотни тысяч человек, запрещалось чтить на этом месте память о них.

Современный памятник ромам, погибшим от рук нацистов в Бабьем Яре. Фото автора

Настоящий прорыв произошел после публикации в 1966 году в сокращенном виде в журнале "Юность" романа-документа "Бабий Яр" киевлянина Анатолия Кузнецова. Он писал: "…уничтожать древний и великолепный центр столицы ради одной патриотической пощечины врагу, губя при этом и множество мирных жителей, – не слишком ли это? И вот тут начинаются вещи странные. Никогда, ни в то время, ни после советские власти не признались во взрыве Крещатика, а наоборот, приписали этот взрыв… немцам. Они кричали в печати о варварстве фашистов, а потом после войны обтыкали развалины плакатами и писали во всех газетах: "Восстановим гордость Украины Крещатик, зверски разрушенный фашистскими захватчиками" (из полного варианта романа, опубликованного уже в Великобритании).

Проект российских олигархов

Лишь после распада СССР началось широкое распространение памяти об этом кровавом преступлении, настоящей массовой бойне. Многие годы уже ломаются копья в вопросе мемориализации в урочище Бабий Яр. На его территории в марте 2007 года при президенте Викторе Ющенко был создан Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр".

Менора на месте расстрела киевских евреев. Фото автора

Государство только в октябре 2017 года создало оргкомитет по перспективному развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" (указ президента Петра Порошенко № 331 от 20.10.2017 г.). А в это время уже полным ходом разрабатывался наиболее спорный по своей сути проект – Мемориала и музея Холокоста "Бабий Яр", главными спонсорами которого стали российские олигархи – Михаил Фридман, Герман Хан, а также российско-украинский бизнесмен Павел Фукс. В оргкомитет этого проекта вошла целая куча "свадебных генералов": украинский олигарх Виктор Пинчук, бывший советский диссидент, израильский политик Натан Щаранский, киевский городской голова Виталий Кличко, певец и тогда еще политик Святослав Вакарчук, польский политик Марек Сивец и другие.

Интересно, что подобный проект под названием "Наследие" уже находился в стадии разработки в 2002—2005 годах, и его инициатором и спонсором выступила американская еврейская организация "Джойнт". Он предусматривал строительство общинного центра на месте расстрелов в Бабьем Яре. Общественность так и не допустила этого строительства. Достаточно того, что огромный комплекс НТКУ (всем известный как "Карандаш") находится на месте Еврейского кладбища.

И вот именно новый проект практически повторяет прежний, который разрабатывали специалисты "Джойнта". Тогдашний президент Петр Порошенко, выступая на презентации детища российских олигархов в 2016 году, подчеркнул, что это должен быть в первую очередь украинский проект Мемориала памяти жертв Холокоста. Однако его не послушали и решили проигнорировать мнение не только президента Украины, но и общественных, в том числе и еврейских, организаций нашего государства.

Еще в сентябре 2018 года Иосиф Зисельс, сопрезидент Ваада Украины, известный своей позицией государственника, говорил: "Мы должны понимать, почему российские олигархи, которые и шагу не ступят без разрешения президента России Путина, обещают вложить 100 млн долларов в проект на территории Украины, с которой Россия пятый год ведет агрессивную войну. Не может существовать проектов такого рода, если в них не заинтересован Путин. Хотя вопрос этот скорее риторический. Однако, по моему мнению, на этот вопрос мы должны получить четкий ответ. Почему российские власти разрешают тратить в Украине значительные суммы подконтрольным им российским олигархам, которые зарабатывают эти деньги в России, которые финансируют немало проектов, в том числе военных в России, а затем эти военные проекты "реализуются" у нас на Донбассе и в Крыму", с аннексиями территории Украины и убийствами украинских граждан?"

С началом широкомасштабной агрессии России в Украине проект российских олигархов вроде бы затормозился. В условиях войны остается открытым вопрос о мемориализации на территории Бабьего Яра. Борьба за память и собственную историю, не написанную в какой-либо другой столице – Москве, Нью-Йорке, Варшаве или Стамбуле, – остается актуальным делом.