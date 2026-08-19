Приватний сектор став головною силою у виробництві артилерійських боєприпасів в Україні

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Член Президії NAUDI та генеральний директор компанії-учасника NAUDI Українська Бронетехніка Владислав Бельбас прокоментував ситуацію навколо провалу виробництва 155-мм артилерійських снарядів, профінансованого американською компанією General Dynamics, та звернув увагу на важливість технологічної готовності виробництва, повідомляє пресслужба NAUDI.

"Величезний бюджет, найвідоміший оборонний підрядник і політична воля ще не гарантують появи реального серійного виробництва. Іноді найскладніше у виробництві зброї — не знайти гроші, а змусити завод стабільно виробляти продукт" — заявив Бельбас.

За його словами, повномасштабна війна змусила західні країни в надзвичайному режимі відновлювати виробничі потужності, які скорочувалися протягом десятиліть. Водночас спроби швидко наростити виробництво без належної технологічної перевірки можуть створювати додаткові ризики.

"Війна в Україні змусила Захід у надзвичайному режимі відновлювати виробничі потужності, які десятиліттями скорочувалися. Політична вимога була зрозумілою: виробляти більше і робити це негайно: але швидкість без належної технологічної перевірки має свою ціну", — зазначив Бельбас.

Він також провів паралелі з українським досвідом, наголосивши, що приватним компаніям українського ОПК вдалося фактично з нуля організувати виробництво артилерійських боєприпасів, якого до повномасштабного вторгнення в Україні практично не існувало.

"Не дивлячись на багатомільярдні інвестиції Міністерства стратегічних галузей промисловості в державні підприємства, станом на сьогодні головною силою, що забезпечує постачання артилерійських боєприпасів, є приватний сектор ОПК України. І ці приватні компанії змогли в умовах постійних обстрілів, проблем із персоналом, відключеннями та дефіцитом електроенергії, організувати виробництво боєприпасів, яке до цього було відсутнє в Україні і яке по факту зроблене із нуля БЕЗ державної підтримки та БЕЗ державних інвестицій і, навіть, не за сто тисяч мільйонів (подивіться скільки коштують лінії із виробництва боєприпасів). Це треба розуміти та це треба цінувати!" — закцентував Владислав Бельбас.

Досвід українських виробників демонструє, що для створення стійкого оборонного виробництва важливі не лише фінансові ресурси, а й технологічна спроможність, інженерна компетенція та здатність швидко адаптувати виробничі процеси до реальних умов війни.