Когда неравнодушие спасает жизнь: история 9-летнего Димы, ради которого объединились врачи, благотворители и музыкант

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Это история о неравнодушии и эмпатии. О том случае, когда жизнь одного ребенка зависит не только от мастерства врачей, но и способности многих людей в нужный момент объединиться и сказать: мы поможем.

Именно так произошло с 9-летним Димой. Шанс мальчику дали врачи высшего уровня из "Охматдета" и Института нейрохирургии имени Ромоданова, благотворительный фонд Good Donations Татьяны Сохар и известный украинский музыкант, фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, который является послом фонда.

Каждый из них сделал свою часть работы. Врачи делали самое главное – они боролись за жизнь ребенка. Благотворители помогли найти средства на то, что государство не покрывает. А результатом этих общих усилий стало чудо: через три месяца после тяжелейшего кровоизлияния Дима снова ходит, говорит и улыбается.

А начиналось все за городом в Киевской области, где мальчик отдыхал вместе с семьей.

Внезапно Диме стало плохо. У него начало парализовывать левую половину тела, появились проблемы с речью. Для девятилетнего ребенка такие симптомы выглядели особенно страшно.

Скорая доставила мальчика в местную больницу. МРТ показала острое нарушение мозгового кровообращения и обширную внутримозговую гематому – проще говоря, в мозге произошло кровоизлияние и образовалось значительное скопление крови.

В критическом состоянии Диму срочно перевезли в НДСЛ "Охматдет".

Опасность была не только в кровоизлиянии

В "Охматдете" врачи начали выяснять, что случилось с ребенком. Дополнительные исследования обнаружили сосудистую мальформацию головного мозга.

За сложным медицинским названием скрывается опасная врожденная патология, которая может быть обнаружена случайно или когда уже происходит кровоизлияние. Вместо привычной сети артерий и вен образуется своеобразный клубок патологических сосудов, в которых кровь движется под неестественным давлением. В какой-то момент такой сосуд может не выдержать и разорваться.

Именно это, по выводам врачей, и произошло с Дмитрием. Кровь попала в ткани мозга. Но непосредственное кровоизлияние было лишь частью угрозы. После такого повреждения мозг начинает отекать, а поскольку он находится внутри закрытой черепной коробки, чрезмерный отек быстро создает критическое давление.

Мальчика перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии с кроватями ЭКМО. Ему установили специальный датчик, непрерывно контролировавший внутричерепное давление. Врачи медикаментозно сдерживали отек и пытались выиграть время.

Семь суток организм Димы боролся. На седьмые сутки внутричерепное давление начало резко возрастать. Медлить уже было опасно. Нейрохирурги приняли решение о срочной операции.

Мальчику провели трепанацию: временно удалили часть кости черепа, чтобы дать отекшему мозгу дополнительное пространство и снизить опасное давление. Сам фрагмент кости не выбросили – его отправили в криобанк "Охматдета", где хранили до момента, когда его можно будет вернуть на место.

Заведующий отделением нейрохирургии Павел Плавский объясняет, что в таких ситуациях речь идет не просто о спасении жизни.

"Мы должны не только спасти ребенка, а максимально сохранить его качество жизни. Большая гематома и отек мозга создавали высокий риск стойких неврологических нарушений, поэтому нам нужно было удалить часть кости черепа, чтобы снизить давление на мозг и не допустить его дальнейшего повреждения", – рассказывает врач.

Фактически каждый час имел значение. Чрезмерное давление могло повреждать участки мозга, отвечающие за движение, речь, память и другие жизненно важные функции.

"Дима, я твоя мама"

После операции Дима оставался в отделении анестезиологии и интенсивной.

Для его мамы Ольги начались дни, когда даже малейшая реакция сына становилась большим событием.

Мальчик еще не мог нормально говорить. Он не мог полноценно двигать частью лица и губами. И мама не знала даже, что именно он помнит после пережитого кровоизлияния.

"Первые три дня я приходила к нему и каждый раз говорила: "Дима, я твоя мама", потому что не знала, помнит ли он меня. Он еще не мог говорить, не мог двигать частью лица, губами. Я что-то ему говорила, рассказывала, спрашивала: "Ты помнишь папу? А помнишь, что у нас есть маленькая сестричка?" – и он давал мне знак глазами или сжимал руку. Тогда я понимала, что он меня слышит и помнит", – вспоминает Ольга.

Дима со своей мамой. Источник: Пресс-служба "Охматдета"

Для семьи это были крошечные сигналы надежды. Но для врачей борьба еще далеко не завершилась.

Первый этап позволил спасти Диму от последствий кровоизлияния и критического отека. Теперь нужно было убрать саму причину – мальформацию. Иначе патологические сосуды оставались бы в мозгу, а следовательно, сохранялся риск нового кровоизлияния.

Операция внутри сосуда

К лечению Димы присоединились специалисты отделения интервенционной радиологии, возглавляемого Андреем Максименко, а также специалисты из ГУ "Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины" под руководством профессора Михаила Орлова, заведующего отделением нейрохирургической патологии сосудов головы и шеи.

Диме провели эндоваскулярную эмболизацию. Это сложное, но малотравматическое вмешательство, во время которого врачам не нужно открывать череп, чтобы добраться до самой мальформации. Через артерию в области бедра они вводят очень тонкий катетер и под контролем специального оборудования продвигают его по сосудам практически до самого патологического образования в мозге.

После этого мальформацию заполняют специальным материалом, перекрывающим неправильный кровоток.

"В таких случаях есть две ключевые задачи: убрать последствия кровоизлияния и устранить его причину. Через сосуд в области бедренной артерии мы подвели тонкий микрокатетер к головному мозгу и непосредственно к мальформации и постепенно заполнили ее специальным эмболизирующим материалом. Это позволило перекрыть патологический кровоток и устранить причину, которая могла спровоцировать повторное кровотечение", — рассказывает Андрей Максименко, заведующий отделением интервенционной радиологии.

То есть врачи должны были не просто ликвидировать последствия произошедшей катастрофы, а буквально "выключить" сосудистую бомбу, которая могла сработать повторно.

Когда для спасения нужны не только врачи

Именно на этом этапе медицинская история Димы стала еще и историей человеческой солидарности.

Для проведения вмешательства требовались специальные дорогостоящие расходные материалы. Но они не входили в пакет услуг, оплачиваемый Национальной службой здоровья Украины.

В ситуации, когда счет шел на часы, семья не должна остаться один на один с этой проблемой.

Помог благотворительный фонд Good Donations, который возглавляет Татьяна Сохар и который постоянно сотрудничает с "Охматдетом". К сбору необходимых средств присоединился и посол фонда, фронтмен O.Torvald Женя Галич. Часть необходимых материалов музыкант оплатил за свой счет.

В этой истории нет одного героя. Есть врач, который принимает решение о сверхсложной операции. Есть команда, которая часами работает у операционного стола. Есть мама, которая повторяет сыну: "Дима, я твоя мама", надеясь увидеть хотя бы движение глаз. Есть благотворители, которые находят ресурс на то, что не оплачивает государство. Есть известный музыкант, который в нужный момент использует свои возможности не для красивого жеста, а для совершенно конкретной вещи – помочь спасти ребенка.

В этой истории нет одного героя. Источник: Пресс-служба "Охматдета"

И только вместе эти звенья складываются в единый результат.

Вернули даже собственную кость

После того как мальформацию удалось устранить, а отек мозга уменьшился, нейрохирурги смогли перейти к следующему этапу.

Диме провели краниопластику – восстановили целостность черепа. Причем врачи использовали не искусственный имплант, а его собственную кость, которую все это время хранили в криобанке "Охматдета".

Казалось бы, самое страшное осталось позади.

Однако после такого кровоизлияния и нескольких сложных вмешательств недостаточно просто выжить. Мозгу и телу нужно снова научиться делать то, что до болезни было совершенно естественным.

Для Димы начался еще один тяжелый этап – реабилитация.

Вместе с ним работают специалисты физической и реабилитационной медицины. Мальчик снова учился глотать и жевать, управлять мышцами, восстанавливать движения и речь.

И он справился. Прошло чуть больше трех месяцев. Сегодня Дима уже ходит. Улыбается. Уверенно говорит. И продолжает реабилитацию, чтобы как можно полнее вернуться к обычной жизни девятилетнего мальчика.

Дима продолжает реабилитацию. Источник: Пресс-служба "Охматдета"

Впереди еще работа и восстановление. Но главное уже произошло: ребенок, который три месяца назад оказался между жизнью и смертью из-за кровоизлияния в мозг, получил шанс.

У этого шанса много имен.

Врачи "Охматдета" и Института нейрохирургии имени Ромоданова. Татьяна Сохар и Good Donations. Женя Галич. Мама, которая все эти дни была рядом. И все люди, которые в критический момент не решили, что чужая беда – это не их дело.

Иногда именно из такого неравнодушия и состоит спасенная человеческая жизнь.

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Финская группа The Rasmus, ставшая послом благотворительного фонда Good Donations во время Atlas Festival, присоединилась к сбору средств в поддержку украинских больниц. Совместными усилиями было собрано 3 565 000 грн.

Лидер O.Torvald объединился с благотворительным фондом Good Donations и призвал украинцев помочь детям в "Охматдете". Вместе они собирали средства на доукомплектование аппарата Thompson, уже спасшего десятки детей в клинике "Отхматдет".