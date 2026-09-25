20 пострадавших и погибший ребенок: Киев приходит в себя после новой атаки дронов (репортаж Яна Доброносова)

Попадания были зафиксированы в нескольких районах столицы

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Число жертв атаки на Киев возросло — по последним данным, число пострадавших достигло 20. Есть погибший — 14-летний парень.

Попадания произошли на нескольких локациях. В Соломенском районе попали в 25-этажку на уровне 4 этажа. В Подольском районе дрон попал в нежилое здание. В Печерском районе беспилотник атаковал жилой дом на высоте 7-10 этажей. Попадание произошло примерно в 8 утра, начался пожар. На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Дрон попал в дом на уровне 7-10 этажей/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Печерском районе/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Корреспондент "Телеграфа" зафиксировал последствия утреннего удара по Киеву/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Среди 20 пострадавших шестерых положили в больницу, среди них девятилетний мальчик. Известно, что пятеро пациентов в состоянии средней тяжести, один в тяжелом состоянии. 14 пострадавших получили помощь амбулаторно. На местах атак развернули палатки для помощи пострадавшим и консультации по поврежденному жилью.

Спасатели несут пострадавшего/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

ГСЧС укрощает пожар/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В Шевченковском районе пострадало здание Высшего Совета правосудия. В органе сообщили о временной невозможности работы и о том, что на этой локации, предварительно, пострадали шестеро. Тем временем в Киеве снова объявили угрозу удара дронами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях удара по Киеву накануне. Тогда столицу заволокло клубами черного дыма.