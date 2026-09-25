20 пострадавших и погибший ребенок: Киев приходит в себя после новой атаки дронов (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Попадания были зафиксированы в нескольких районах столицы
Число жертв атаки на Киев возросло — по последним данным, число пострадавших достигло 20. Есть погибший — 14-летний парень.
Попадания произошли на нескольких локациях. В Соломенском районе попали в 25-этажку на уровне 4 этажа. В Подольском районе дрон попал в нежилое здание. В Печерском районе беспилотник атаковал жилой дом на высоте 7-10 этажей. Попадание произошло примерно в 8 утра, начался пожар. На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Среди 20 пострадавших шестерых положили в больницу, среди них девятилетний мальчик. Известно, что пятеро пациентов в состоянии средней тяжести, один в тяжелом состоянии. 14 пострадавших получили помощь амбулаторно. На местах атак развернули палатки для помощи пострадавшим и консультации по поврежденному жилью.
В Шевченковском районе пострадало здание Высшего Совета правосудия. В органе сообщили о временной невозможности работы и о том, что на этой локации, предварительно, пострадали шестеро. Тем временем в Киеве снова объявили угрозу удара дронами.
Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях удара по Киеву накануне. Тогда столицу заволокло клубами черного дыма.