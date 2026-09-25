Не выбрасывайте старую бабушкину стенку: как превратить ее в стильный книжный шкаф

Старый шкаф получил новую жизнь

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Девушка решила не покупать новый шкаф для своих книг, а переделать старый, который остался в доме от предыдущих владельцев. Она сняла дверцы, подготовила поверхность и самостоятельно перекрасила мебель.

Процесс этого перевоплощения она показала на своей странице в TikTok. Работу девушка выполняла впервые, поэтому перед началом подготовки искала советы в интернете и пользовалась подсказками ChatGPT.

Сначала шкаф нужно было подготовить

Прежде всего девушка сняла дверцы, вынесла шкаф на улицу и тщательно протерла его от пыли. Затем с помощью обезжиривателя очистила все полки и поверхности, которые планировала красить.

Шкаф до перевоплощения

Поскольку поверхность была в неплохом состоянии, сильно шлифовать ее не пришлось. Девушка взяла наждачную бумагу и сделала легкую шлифовку, чтобы подготовить мебель к следующим этапам.

Шлифование

Неровности и небольшие отверстия она заполнила шпаклевкой. Когда материал высох, снова взяла наждачную бумагу и прошлась по зашпаклеванным местам, пока поверхность не стала гладкой.

Шпаклевка

После этого шкаф еще раз очистила от пыли и перешла к грунтованию. Для этого использовала поролоновый валик и тщательно нанесла грунтовку на полки и стенки.

На полное высыхание грунтовки понадобилось около 60 минут.

Шкаф покрасили в два слоя

Для покраски она подготовила краску и валик. Сначала работала поролоновым, а позже взяла ворсовый, которым было удобнее покрывать большие поверхности.

Процесс перекрашивания

Процесс перекрашивания

Девушка тщательно выкрасила внутренние и боковые стенки шкафа, полки и другие участки. Там, куда валик не доставал, использовала небольшую кисточку.

Для труднодоступных мест девушка использовала кисточку

После первого слоя стало ясно, что для равномерного покрытия этого недостаточно. Старый шкаф был довольно темным, поэтому девушка решила нанести еще один слой краски.

Первый слой краски

Что получилось

Второй слой заметно изменил вид старой мебели. Вместо темного шкафа, который годами стоял в доме, получилась светлая книжная полка без дверок.

Результат

"Возможно, кто-то считает, что выгоднее купить новый шкаф, но для меня гораздо ценнее такая вещь, в которую я вложила всю душу и очень много сил и энергии", — сказала девушка.

Теперь она планирует расставить на полках свою книжную коллекцию.

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