Укр

Ищете белые грибы в незнакомом лесу? Обратите внимание на одну яркую подсказку

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
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Секрет грибников
Секрет грибников. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Опытные грибники знают, что искать рядом

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Украинка опубликовала в TikTok видео, в котором показала необычный способ поиска белых грибов. В лесу девушка специально обращала внимание на красные мухоморы, ведь они могут подсказать, где стоит внимательнее присмотреться к земле.

Такой способ хорошо известен опытным грибникам. Почему ядовитый мухомор может стать ориентиром для поиска одного из самых ценных съедобных грибов и как правильно пользоваться этой подсказкой — расскажет "Телеграф".

Зачем грибники ищут мухоморы

Если вы зашли в незнакомый лес в поисках белых грибов, не спешите проходить мимо мухомора. Гриб может указывать на то, что этот участок леса подходит и для других видов грибов.

Дело в том, что мухомор и белый гриб могут расти в похожих условиях. Оба гриба образуют микоризу с корнями деревьев, получая от них питательные вещества, а взамен помогая деревьям усваивать воду и минералы.

Белые грибы, как и мухоморы, могут образовывать такие связи, в частности, с дубами, березами, соснами и елями.

Поэтому опытные грибники смотрят не только под ноги, но и на то, какие грибы уже растут вокруг.

Красную шляпку заметить намного проще

Есть здесь и чисто практическая причина. Белый гриб легко не заметить: его коричневая шляпка часто буквально теряется среди опавших листьев, хвои и травы.

Белые грибы
Белые грибы

С мухомором все наоборот. Его красная шляпка с белыми пятнами сразу бросается в глаза.

Мухоморы
Мухоморы

Поэтому, если в лесу вы заметили мухомор, стоит не просто сфотографировать его и пойти дальше, а внимательно осмотреть местность вокруг. Особенно если рядом растут деревья, с которыми могут быть связаны белые грибы.

Но есть важный нюанс

Это не означает, что белый гриб гарантированно будет расти рядом с каждым мухомором. Такой способ стоит воспринимать именно как ориентир, а не как точный алгоритм поиска.

На появление белых грибов влияют температура, влажность, состояние почвы, деревья рядом и другие условия. Поэтому один мухомор не гарантирует полной корзины белых грибов.

Но в незнакомом лесу он действительно может стать полезной подсказкой. Яркую красную шляпку легко заметить, а дальше остается сделать то, что и делают опытные грибники, — остановиться и внимательно проверить участок вокруг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем нужно хлопать гриб по шляпке перед срезанием.

Теги:
#Лес #Гриб #Лайфхак #Мухоморы