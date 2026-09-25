Украинцы обнаружили еще одну скрытую комиссию в ПриватБанке: за что снимают 5-10 грн

В сети обсуждают дополнительные платежи

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Украинка заметила снятие комиссии за покупку на популярной украинской платформе OLX и выразила свое негодование в соцсети.

Свой пост Светлана Панченко опубликовала в Threads. В комментариях пояснили, что при отмене покупки комиссия не возвращается.

"Удивительно, что ПриватБанк еще не снимает комиссию за вход в мобильное приложение. Совершила покупку на ОЛХ и заметила, что снимается 5 грн комиссии за платеж. За что? И больше всего мне нравится, что сразу и не заметишь. Только когда зайдешь на платеж, можешь увидеть, что снята комиссия", — написала она.

Интернет-пользователи объяснили, что комиссию "ПриватБанк" снимает давно.

– А когда отменяется соглашение, не подошло или отказываешься, возвращаются деньги без этих 5 грн.

– Вчера как раз продавец отклонил покупку. Минус 10 грн за движение средств.

В центре поддержки клиентов OLX объяснили, есть ли дополнительная комиссия банка при оплате картой.

Да, существует комиссия ПриватБанка — это 0,5% (минимум 5 грн). Эту комиссию снимает ПриватБанк, а не наш финансовый партнер UAPAY, поэтому вернуть ее мы не можем в рамках акции "Возвращение комиссии", — отметили в OLX.

В то же время, там добавили, что возможны комиссии других банков. Такую информацию следует уточнять непосредственно у представителей банка пользователя, поскольку ни OLX, ни UAPAY ее не имеют.

Напомним, ПриватБанк расширил функционал приложения "Приват24 для бизнеса". Благодаря этому благотворительные организации теперь смогут самостоятельно создавать конверты для сбора средств и контролировать поступления, не обращаясь в банк.