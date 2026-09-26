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Высокое сиденье и просторный салон: какой бюджетный автомобиль массово выбирают водители почтенного возраста

Автор
Марина Бондаренко
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Это компактное авто удобно для ежедневных городских поездок
Это компактное авто удобно для ежедневных городских поездок. Фото Коллаж "Телеграфа"

Высокая посадка будет удобной для старших водителей

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Для старших водителей автомобиль должен быть не только доступным по цене, но и удобным в повседневном пользовании. Есть компактная модель, которая может заинтересовать высокой посадкой, хорошим обзором и простором в салоне.

Одним из вариантов может стать Citroen C3 – компактный городской автомобиль, выпускаемый с 2002 года. За это время модель получила несколько поколений, разные двигатели и комплектации, поэтому на вторичном рынке есть из чего выбирать, как написали в "autohero".

Чем удобен Citroen C3

Одной из особенностей C3 является достаточно высокая посадка. Благодаря этому водителю легче садиться в автомобиль и выходить из него, а большие окна обеспечивают хороший обзор при движении и парковке.

Несмотря на компактные размеры, в салоне достаточно места. Это касается и заднего ряда, где пассажирам доступно достаточно места для ног и головы.

Автомобиль хорошо подходит для поездок по городу, где часто приходится маневрировать и парковаться в узких местах. В третьем поколении C3 также появились специальные боковые элементы на дверях, помогающие защитить кузов от повреждений во время парковки.

Какие недостатки

В некоторых версиях значительная часть функций управляется через сенсорный экран. Для водителей, привыкших к обычным кнопкам и переключателям, это может быть не очень удобно.

При выборе б/у C3 также необходимо проверять состояние кузова и электрооборудования. В подержанных автомобилях могут возникать проблемы с коррозией и электричеством, поэтому перед покупкой желательно провести техническую диагностику.

В общем, Citroen C3 сочетает компактные размеры, высокую посадку и хороший обзор, что делает его удобным вариантом для ежедневных городских поездок.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о бюджетном автомобиле, который часто выбирают для родителей благодаря простому обслуживанию и доступному ремонту.

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#Авто #Удобство