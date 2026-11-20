Мощность штатного зарядного устройства не показывает, сколько энергии расходует ноутбук

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Большинство современных ноутбуков во время обычной работы потребляют примерно 20–80 Вт. При среднем потреблении 30 Вт совместимый пауэрбанк на 20 000 мА·ч с номинальным напряжением элементов 3,7 В обеспечит около двух дополнительных часов работы при условном КПД 80%.

Ноутбук со средним потреблением 50 Вт за восьмичасовой рабочий день израсходует 0,4 кВт·ч, пишет bezsvitla.com.ua. Если работать в таком режиме 30 дней, расход составит 12 кВт·ч: 0,4 кВт·ч × 30.

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Собственное потребление можно измерить розеточным ваттметром: он учтет расход и ноутбука, и блока питания. Кратковременное измерение во время зарядки батареи даст более высокий показатель, поэтому лучше измерять потребление в течение нескольких часов обычной работы.

Розеточный ваттметр поможет измерить потребление ноутбука вместе с блоком питания Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

По расчетам Radus, пауэрбанк имеет номинальный запас 74 Вт·ч: 20 А·ч × 3,7 В. После потерь на преобразование при КПД 80% доступно около 59 Вт·ч. Если разделить этот запас на 30 Вт, получится примерно два часа дополнительной работы.

Для прямого подключения, объясняет gosta.ua, ноутбук должен принимать питание через USB-C Power Delivery. Выход пауэрбанка должен поддерживать нужное напряжение, а порт и кабель – выдерживать необходимую мощность.

Ранее "Телеграф" объяснял, сколько раз пауэрбанк емкостью 20 000 мА·ч может зарядить смартфон.