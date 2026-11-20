Сколько электроэнергии потребляет ноутбук и на сколько часов хватит пауэрбанка
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Мощность штатного зарядного устройства не показывает, сколько энергии расходует ноутбук
Большинство современных ноутбуков во время обычной работы потребляют примерно 20–80 Вт. При среднем потреблении 30 Вт совместимый пауэрбанк на 20 000 мА·ч с номинальным напряжением элементов 3,7 В обеспечит около двух дополнительных часов работы при условном КПД 80%.
Ноутбук со средним потреблением 50 Вт за восьмичасовой рабочий день израсходует 0,4 кВт·ч, пишет bezsvitla.com.ua. Если работать в таком режиме 30 дней, расход составит 12 кВт·ч: 0,4 кВт·ч × 30.
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Собственное потребление можно измерить розеточным ваттметром: он учтет расход и ноутбука, и блока питания. Кратковременное измерение во время зарядки батареи даст более высокий показатель, поэтому лучше измерять потребление в течение нескольких часов обычной работы.
По расчетам Radus, пауэрбанк имеет номинальный запас 74 Вт·ч: 20 А·ч × 3,7 В. После потерь на преобразование при КПД 80% доступно около 59 Вт·ч. Если разделить этот запас на 30 Вт, получится примерно два часа дополнительной работы.
Для прямого подключения, объясняет gosta.ua, ноутбук должен принимать питание через USB-C Power Delivery. Выход пауэрбанка должен поддерживать нужное напряжение, а порт и кабель – выдерживать необходимую мощность.
Ранее "Телеграф" объяснял, сколько раз пауэрбанк емкостью 20 000 мА·ч может зарядить смартфон.