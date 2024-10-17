Спрятали под "мусорным" пакетом: на могиле Градского спустя три года удосужились установить памятник (видео)

Российский музыкант пренебрежительно относился к украинской музыки

Лишь через три года после смерти Александра Градского на его могиле был установлен памятник. Российского рок-музыканта не стало 28 ноября 2021 года.

Как пишут росСМИ, это случилось после затяжных судебных разбирательств между старшими детьми и его молодой вдовой Мариной Коташенко. Все они пытались повыгоднее "распилить" наследство композитора.

Отмечается, что о последней воле Градского родственники забыли. Сам артист просил похоронить его на другом кладбище, рядом с родителями, и установить вместо памятника просто каменную глыбу. Памятник откроют 3 ноября, в день рождения певца.

Личная жизнь Александра Градского

Автор хитов "Как молоды мы были" и "Романс о влюбленных" был официально женат трижды. В браке с Ольгой Фартышевой, который продлился 23 года, у Градского появились двое детей — сын Даниил и дочка Мария. С 2004 года Градский начал отношения с молодой моделью Мариной Коташенко, которая младше его более чем на 30 лет. У пары родилось двое сыновей — Александр и Иван.

Градский с женой Мариной Коташенко

Что говорил Александр Градский про Украину

Градский не раз выступал перед украинскими поклонниками. Во время его выступления на "Х-факторе" в 2011 году зал встречал его стоя. После 2014 года россиянин избегал комментариев на политические темы. Тем не менее, в 2019 году он сделал неприятное высказывание об украинской музыке.

В одном из интервью Градский заявил, что украинская музыка в своей сути является "русской", а украинскую музыкальную историю охарактеризовав как "южнорусский диалект".

Напомним, что рок-музыкант и композитор умер в возрасте 73 лет из-за инфаркта головного мозга. Ранее "Телеграф" писал, что известно об Александре Градском.