Есть ли угроза окружения Торецка: в Deep State объяснили ситуацию (карта)

В городе идут ожесточенные бои, россияне постепенно вытесняют ВСУ

Россияне продолжают расширять зону своего контроля в Торецке, где не осталось ни одного целого района. Идут бои "буквально за каждую комнату".

Однако угрозы окружения населенного пункта сейчас нет. Об этом в эфире РБК-Украина рассказал аналитик Deep State Роман Погорелый.

"В Торецке враг все дальше и глубже просачивается в город. Продолжаются городские бои, очень сложно. И это можно было увидеть во многих видео от наших военных, которые делятся этими кадрами в сети", – рассказал аналитик.

Он отметил, что украинские воины ведут ожесточенные бои, однако оккупантам удается продвигаться все глубже.

"Буквально за каждую комнату продолжаются какие-то бои, какие-то огневые контакты с врагом. Также за счет пехоты пытаются московиты просочиться вглубь города. Они расширяют и, соответственно, увеличивают зону контроля в населенном пункте, поэтому будем видеть тоже, как там будут развиваться события", – сказал Погорелый.

Он напомнил, что обычно россияне используют тактику полного уничтожения населенных пунктов, когда удерживать их уже невозможно. Так было, например, в Часовом Яру. Но в Торецке, по словам аналитика, другой случай.

"В Торецке есть возможность удерживать позиции. Там нет какой-то угрозы окружения и тому подобное, как это было в Угледаре", – пояснил Погорелый.

Ранее мы показали, как сейчас выглядит город, за который идут ожесточенные бои. Оккупанты ежедневно бьют по Торецку, разрушая все. Улицы города затянуты дымом, ведь пожары от прилетов не утихают.