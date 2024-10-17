75 лет Институту государства и права. Как институт проходит войну

Директор главного правового института Украины рассказал о важнейших задачах, которые стоят перед научным учреждением

В этом году один из старейших и авторитетных научно-исследовательских центров Украины — Институт государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины отмечает свой 75-летний юбилей. Эта дата символизирует четыре поколения ученых, которые внесли весомый вклад в развитие отечественной юридической науки и в создание государства.

Сегодня, в условиях войны и евроинтеграционных стремлений Украины, работа Института получила новые задачи, а с ними и вызовы. Как научные сотрудники работали над Конституцией и сотнями законов? Есть ли будущее у нового поколения ученых? Как институт выживает в условиях ограниченного финансирования?

Об этом и о многом другом — в разговоре с директором Института государства и права, доктором юридических наук, профессором, академиком НАПрН Украины Александром Скрипнюком.

"Москва всячески препятствовала созданию"

— Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути. Как вы пришли в юридическую науку и в конце концов возглавили Институт государства и права?

— Мой путь в юридическую отрасль не был простым. Сначала окончил исторический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Но когда в стране начались изменения – провозглашение Декларации о государственном суверенитете, обретение независимости, – я понял, что знаний по истории недостаточно. Нужно было еще понимать право, поэтому я решил продолжить образование в Одесском национальном университете им. И. И. Мечникова.

После защиты кандидатской диссертации я долгое время работал в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете министров Украины, а затем в президиуме Национальной академии правовых наук Украины. В 2017 году меня пригласили в Институт, хотя сотрудничаю с ним с 1997 года как совместитель. Два с половиной года назад меня избрали директором Института государства и права.

Директор Института государства и права, доктор юридических наук, профессор, академик НАПрН Украины Александр Скрипнюк

— Институту государства и права имени Корецкого недавно исполнилось 75 лет. Какие ключевые достижения института за это время вы отметили бы?

— В целом институт был создан несколькими важными постановлениями, поэтому у нас нет одного конкретного дня основания, который мы бы праздновали.

Но за 75 лет было много интересного. Совершу небольшой исторический экскурс: институт был основан постановлением Совета министров СССР, которое подписал Иосиф Сталин. Представьте, какое значение придавали созданию научно-исследовательского института, занимавшегося проблемами государства и права.

Впрочем, путь к его основанию был сложным. Москва всячески препятствовала созданию подобного института в Украине, особенно после сворачивания украинизации и организации Голодомора. Это было частью попытки уничтожения украинской идентичности. Но жизнь продолжалась, экономика развивалась, и юридические кадры становились все нужнее. Толчком для создания Института стало участие Украинской ССР как одной из основательниц Организации Объединенных Наций.

Благодаря усилиям Владимира Михайловича Корецкого, выдающегося ученого и основателя нашего института, в 1949 году был создан сектор государства и права при Академии наук УССР, который в 1969 году трансформировался в полноценный научно-исследовательский институт.

В целом наш институт имеет несколько основных направлений деятельности, которые определялись еще при его учреждении. Это проведение фундаментальных и прикладных исследований, подготовка и аттестация научных кадров, экспертная работа и международное сотрудничество в области государства и права.

Если говорить о конкретных достижениях, институт принимал участие во всех процессах Независимой Украины. Наши сотрудники принимали участие в разработке Декларации о государственном суверенитете Украины в 1990 году, а также в подготовке проекта Конституции 1996 года.

Уже за время независимости Украины было подготовлено около 20 проектов и более 200 законопроектов, среди которых Гражданский, Семейный, Хозяйственный кодексы. Наши учёные написали около 880 монографий и 11 тысяч статей.

— Вы упомянули о сопротивлении Москвы еще при учреждении института. Как вы думаете, как все же удалось преодолеть все эти вызовы?

— Москва, безусловно, воспринимала создание Института государства и права с большим подозрением. Тогда все вопросы, связанные с украинской государственностью, даже в советской республике, были под жестким контролем. Москва требовала, чтобы институт занимался только хозяйственным и колхозным правом, избегая вопросов государственности. Однако благодаря усилиям первого директора Владимира Михайловича Корецкого удалось расширить направления исследований.

Корецкий был не только учёным, но и человеком международного уровня. Он обладал огромным авторитетом и кругом связей на международной арене, в том числе работал над Декларацией прав человека, сотрудничал с ООН и был судьей Международного суда ООН. Благодаря его репутации руководство советской Украины вынуждено было считаться с его мнением. Даже то, что он не был коммунистом, не помешало ему получить наивысшие знаки отличия и признания за свою работу.

"Ученые Института помогали редактировать текст Конституции Украины"

— По поводу разработки Конституции очень интересно. Можете рассказать поподробнее, как именно были задействованы ученые вашего института?

— Во-первых, сотрудники нашего института тесно связаны с конституционным процессом как в советской Украине, так и в независимой Украине. В советское время в нашем институте был разработан проект Конституции Украинской Советской Социалистической Республики, принятой в 1978 году. Сейчас ее называют Конституцией "развитого социализма", и хотя с позиций нынешнего дня мы можем оценивать ее критически, она все же стала важным шагом в развитии конституционного права в Украине.

После провозглашения независимости возникла необходимость создания новой Конституции Украины. Уже на этом этапе в институте начали активно заниматься конституционно правовыми исследованиями, что заложило основу для дальнейших научных разработок. В 1996 году была принята Конституция Независимой Украины, и именно в ее разработке активно участвовали сотрудники нашего института. Они входили в состав конституционной комиссии, редактировали текст Конституции, а также давали экспертные консультации.

Этот процесс не закончился на этапе принятия Конституции. В течение следующих лет проходили несколько конституционных реформ, в которых наши ученые также принимали непосредственное участие. Например, после создания Национального Конституционного Совета и Конституционной Ассамблеи сотрудники нашего института работали над усовершенствованием Основного закона страны.

Наш третий директор Юрий Сергеевич Шемшученко был заместителем председателя Конституционной Ассамблеи, а ее возглавлял первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Я лично также был в составе этой Ассамблеи и возглавлял комиссию, которая занималась вопросами вступления в силу Конституции Украины.

"Война изменила приоритеты"

— Как война, начатая Россией, повлияла на работу института?

— Война, безусловно, оказала существенное влияние на нашу деятельность. С 2014 года, когда был аннексирован Крым и оккупированы юго-восточные регионы Украины, многие наши сотрудники уехали за границу или переехали на запад Украины. Мы прилагали все усилия, чтобы сохранить коллектив и обеспечить нормальную работу. Однако сейчас очень ощутимо старение кадров.

В целом, с 24 февраля 2022 года мы работали в дистанционном режиме, но руководство ежедневно было на месте. Нам пришлось существенно перестроить работу и внести изменения в стратегию развития института. Мы сфокусировались на исследованиях, отвечающих запросам общества и государства в условиях войны. Наши научно-исследовательские темы были согласованы с Министерством обороны Украины, и мы работаем на защиту страны и обеспечение ее победы.

— Какая сейчас повседневная работа вашего института?

— Сейчас это в основном касается проблем, возникших в связи с войной. Мы активно работаем над правовым обеспечением победы Украины в войне. Одним из наших важных направлений является исследование евроатлантической интеграции.

Наши исследования охватывают вопросы национальной безопасности, обороны, государственного суверенитета и многие другие актуальные темы. Другое важное направление нашей деятельности – подготовка и аттестация научных кадров высокой квалификации. Мы имеем мощные научные школы, которых насчитывается более 15. К примеру, это школы теории государства и права, конституционного права, муниципального права, международного права, гражданского права и процесса, а также уголовного права.

У нас есть научные школы как с богатыми традициями, существующими десятилетиями, так и новые. Например, у нас есть уникальная школа космического права, которая получила признание во всем мире. Это одна из наших гордостей. Также вновь создана школа правовой политологии.

В институте работают 9 научных отделов и 1 вспомогательный отдел организации подготовки и аттестации научных кадров. Благодаря нашим высококвалифицированным кадрам сегодня у нас работают 36 докторов наук, 51 кандидат наук, а также 7 академиков и 7 членов-корреспондентов Национальной академии наук и Национальной академии правовых наук Украины. У нас учатся 253 аспиранта и 47 докторантов. Действуют 4 докторских совета, которые ранее специализировались на защите кандидатских диссертаций по праву и политическим наукам. Сейчас мы открыли новое направление – публичное администрирование.

Еще одно интересное направление нашей деятельности – подготовка аналитических докладов для органов государственной власти и местного самоуправления. В институте действует Совет научных экспертиз, за время своего существования подготовивший более 2500 научных выводов для комитетов Верховной Рады, Офиса президента, Кабинета министров и других государственных органов. Кроме того, наши ведущие ученые — члены научно-консультативных советов при Верховной Раде, Конституционном Суде и Верховном Суде.

Мы тесно сотрудничаем с Национальной академией наук, Национальной академией правовых наук, ведущими университетами и научными центрами как в Украине, так и за рубежом. В частности, это сотрудничество с Советом Европы, ОБСЕ и другими международными организациями. Наши специалисты активно участвуют в работе европейских структур, связанных с научными исследованиями.

Институт государства и права

— Возможно, можете назвать самые важные и последние законы, над которыми работали?

— Последние законопроекты, к которым мы были привлечены, в частности, касаются периода войны. Это, прежде всего, закон о Совете национальной безопасности и обороны, закон о Службе безопасности Украины, закон о декоммунизации и другие нормативные акты. Они направлены на обеспечение демократии, защиту территориальной целостности Украины и поддержку нашей победы в войне. Речь идет не только о разработке этих законов, но и о проведении экспертизы, что гарантирует их эффективность в достижении целей национальной безопасности.

— Вы упомянули о работе над процессом евроинтеграции. Какие вызовы стоят перед Украиной в этом направлении?

— Одним из ключевых вызовов является унификация национального законодательства с правовыми нормами Европейского союза. Это очень объемная работа, которая предусматривает перевод большого корпуса европейских актов на украинский язык и внесение изменений в наше законодательство. Необходимо гармонизировать национальные законы с европейскими стандартами, что является важным этапом для интеграции Украины в ЕС. На самом деле, чем дальше идет этот процесс, тем больше задач возникает.

"Минимальные ресурсы, но полная нагрузка"

— Вы также говорили о проблемах с финансированием института. Как это влияет на вашу работу и как вы планируете преодолевать эти трудности?

— Да, мы очень ощущаем проблемы с недофинансированием. Это касается не только нашего института, но и всей академической науки в Украине. Мы понимаем, что война и другие факторы оказывают влияние на возможности государства инвестировать в науку. Мы работаем при минимальных финансовых ресурсах, но это усложняет выполнение запланированных исследований. Все наши сотрудники переведены на полставки, хотя нагрузка осталась полной.

Однако мы пытаемся найти выходы из этой ситуации. Наш институт коммерциализирует свою деятельность, что не мешает научным задачам. За прошлый год мы заработали 5,5 миллиона гривен, а в этом году — уже 6 миллионов. Мы предлагаем обучение аспирантов на платной основе, а также проводим правовые экспертизы для юридических и физических лиц.

Кроме того, мы активно работаем над привлечением международных грантовых проектов, что поможет получить дополнительные финансовые ресурсы. Мы также смотрим на европейскую модель, где 50% финансирования науки обеспечивает государство, а остальные 50% научные учреждения зарабатывают сами. В условиях войны мы должны адаптироваться к новым реалиям и находить пути финансовой поддержки для нашей деятельности.

— По поводу старения научных кадров. До какого возраста сотрудников считают молодыми учеными, и как вы работаете над омоложением?

— Молодыми учеными мы считаем тех, кто уже получил степень доктора философии. Это обычно люди от 25 до 35 лет. После 35 лет они уже начинают работать над докторскими диссертациями. Для нас очень важно обновлять кадровый состав, особенно высшую научную элиту – докторов наук. Мы уже значительно омолодили руководителей научных отделов, и более половины из них сейчас в возрасте до 55 лет.

Молодые ученые часто владеют иностранными языками, что обеспечивает тесное сотрудничество с международными центрами и университетами. Они активно вовлечены в международные проекты, и даже во время войны семь наших ученых проходят стажировку за границей. Это важно для сохранения и развития института в современных условиях.

— Где именно стажируются научные сотрудники? Вы сотрудничаете с иностранными институтами?

— Безусловно, сотрудничество с зарубежными университетами является важным направлением нашей деятельности. Мы сотрудничаем с Польшей, Чехией, Францией, Италией и Швейцарией. Например, один из ведущих ученых, доктор наук Алексей Кресин, в течение последних двух лет стажировался в Швейцарии и Италии. Он возвращается в Украину уже через месяц. Алексей является признанным лидером в области сравнительного правоведения.

"Перепроизводство юристов, но нехватка специалистов"

— Интересно, как вы оцениваете общее состояние юридической науки в Украине? Какие тенденции можно выделить?

— Если говорить о тенденциях, то стоит разделить академическую науку и развивающуюся науку в высших учебных заведениях. Академическая наука в Украине занимается решением ключевых проблем развития государства и общества, как внутренних, так и внешних. Внешние вопросы включают интеграцию Украины в евроатлантические структуры и ее место в международном правопорядке. Что касается "вузовской" науки, то она нацелена больше на преподавание и подготовку научно-методических материалов, обеспечивающих учебный процесс. Из-за большой нагрузки у преподавателей часто не хватает времени на фундаментальные исследования.

Впрочем, некоторые ученые, несмотря на это, продолжают заниматься научными исследованиями. Мы активно вовлекаем таких специалистов в сотрудничество с нашим институтом. Недавно мы объявляли конкурс на должности старших научных сотрудников и заведующих отделами. Мы заинтересованы в высококвалифицированных кадрах.

— Есть ли будущее юридической профессии в Украине? Какие компетенции будут наиболее востребованы?

— На самом деле в Украине наблюдается перепроизводство юристов, однако нам не хватает специалистов высокой квалификации. А подготовка таких специалистов необходима для развития правового государства.

На момент восстановления независимости в Украине было всего пять основных университетов, которые готовили юристов. Сейчас их более 200, но квалифицированных преподавателей и ученых не хватает.

Сегодня актуальными направлениями подготовки специалистов являются интеллектуальное право, международное гуманитарное право, право Европейского союза и теория международного права. Война обострила потребность в подготовке профессионалов в этих сферах. Мы также нуждаемся в специалистах в области правосудия и правоприменения в Украине.

— Какие планы у Института на ближайшее будущее? Планируете ли вы открытие новых направлений?

– Да, мы уже открыли новое направление – публичное администрирование. Недавно мы провели реорганизацию и создали отдел межотраслевых и сравнительных исследований. Также акцентируем внимание на социологии права, философии права, юридической психологии. Это важные направления, которые будут развиваться в будущем.

Мы также думаем об открытии магистратуры в институте. В частности, планируем направления международного права, публичного администрирования и национальной безопасности. Существует большой спрос на специалистов в этих отраслях, и у нас есть необходимые специалисты, чтобы обеспечить подготовку таких кадров.