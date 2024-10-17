Непобедимый боксер Кадырова бросил вызов Усику

Боксеры пересекались в любителях

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,378 кг) Артур Бетербиев считает, что бой с чемпионом мира по нескольким версиям в супертяжелом весе Александром Усиком можно организовать, несмотря на разницу в весе. Накануне Бетербиев со скандалом победил своего соотечественника Дмитрия Бивола.

Соответствующий комментарий Бетербиева приводит ТАСС. Российский боксер не против побиться с украинцем, если такое предложение поступит.

"Это интересный вызов, но есть разница в весовых категориях. Хотя, если предложат, будем смотреть, реагировать и думать", — заявил Бетербиев.

Отметим, Усик и Бетербиев пересекались на любительском уровне. В 2007 году Александр проиграл Артуру (10:12) в близком бою в весовой категории до 81 кг. На ЧМ-2011 в весовой категории до 91 кг Усик одержал победу со счетом 17:13. На Олимпиаде в Лондоне Усик в четвертьфинале победил Бетербиева со счетом 17:13.

Напомним, после боя Бивол — Бетербиев на ринге засветился друг Артура, глава чечни Рамзан Кадыров, который поднял новоиспеченного чемпиона. К слову, в сети считают, что Бивол как минимум не проиграл, а победу Бетербиеву принесло влияние Кадырова.