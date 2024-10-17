Бедны как церковные мыши: какие фамилии давали нуждающимся людям

Некоторые из них сохранились и по сей день

Украинские фамилии имеют разное происхождение. Некоторые из них указывают на состоятельных предков или их ремесло, но есть и те родовые имена, которые давали бедным людям.

"Телеграф" собрал часть таких фамилий по информации общества "Краевед" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки.

Раньше основными характеристиками бедности были отсутствие денег и имущества, жилья, одежды, обуви. Поэтому таким людям давали соответствующие фамилии, большинство из них осталось и по сей день.

Какие фамилии давали бедным как церковная мышь людям

Босенко, Босий, Босак – те, кто ходил босиком и не имел обуви.

Бурлаками называли тех, у кого ничего не было — бездомных, безземельных, безродных, вечных батраков.

Гета, Гетало, Гетенко – так называли людей со старым и измученным скотом.

Голик, Голиш, Голяк – эту фамилию могли давать очень бедному человеку.

Дерновий – то есть очень бедный, живущий в землянке, покрытой дерном.

Капара — происходит от слова "капариты", то есть жить убого, в нищете.

Кубрак, Кубраков – так называли людей, которым сильно не повезло по жизни.

Нетяга так в древности называли казацкую голытьбу.

Нужденко – от слова нужда, живущий в нищете.

Нечволод — эту фамилию получали когда-то состоятельные, но обедневшие люди, потерявшие имущество.

Напомним, что украинцам, происходившим от элиты в древности, также давали соответствующие родовые имена. К ним относятся: Медик, Богомаз, Маляр и т.д.

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