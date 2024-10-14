Янина Соколова получила 8 лет тюрьмы в России: за что ее осудили

Журналистку Янину Соколову "наказали" в стране-агрессорше

Известную украинскую журналистку и телеведущую Янину Соколову приговорили к восьми годам колонии по обвинению в "разжигании ненависти и вражды" в России. В этом случае — заочно.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на прокуратуру РФ. "Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову к 8 годам колонии по обвинению в разжигании ненависти и вражды", — говорится в сообщении.

В 2023 году МВД России объявило Соколову в розыск. Тогда отмечалось, что украинская журналистка "выразила позицию о необходимости убийства россиян по национальному признаку". В стране-агрессорше в марте прошлого года ведущая была включена в так называемый "список террористов и экстремистов".

В июле 2022 года Янина Соколова в эфире программы "Говорить великий Львів", заявила, что после совершенных российскими войсками военных преступлений в Украине, в частности кастрация украинских солдат и теракт в колонии в Еленовке с украинскими военнопленными, россиян не следует брать в плен, а нужно сразу уничтожать на поле боя.

Напомним, что Янина Соколова — украинская журналистка, общественный деятель и блогер. Она ведет программу "Рандеву" на 5 канале, а также YouTube-проекты "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно!". Кроме того, Янина активно занимается волонтерской деятельностью. Является основательницей инициативы "Я, Ніна", созданной для поддержки онкобольных. В мае 2019 года Соколова рассказала, что у нее диагностировали рак, который она успешно поборола. В августе 2021 года журналистка призналась, что не может иметь детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России приговорили украинку Ирину Навальную. Женщину обвинили в якобы подготовке "теракта в Мариуполе".