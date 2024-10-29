От предыдущего брака мужчина воспитывает двух детей

Предательница Украины Ани Лорак снова собралась замуж. Ее избранником стал испанец Исаак Виджраку, который вместе с артисткой сейчас живет в Москву и сопровождает ее на всех выступлениях.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о новом возлюбленном артистки. Мы узнали, как Ани Лорак и Исаак Виджраку познакомились, а также, что он думает по поводу ее молчаливой позиции касательно войны.

Как выглядит жених-испанец Ани Лорак и чем занимается

В сентябре 2024 года стало известно, то запроданка Ани Лорак снова собралась под венец. Предложение руки и сердца она получила в день своего рождения от испанского бойфренда Исаака Виджраку, который вместе с ней живет в Москве и уже разговаривает на русском языке.

Известно, что впервые с избранником Ани Лорак встретилась в Греции, тогда он пригласил ее на свои тренинги, а во время ретрита между ними возникла искра и закрутился роман. Жил Исаак на Ибице. Ранее он был женат и от предыдущего брака воспитывает двоих детей, в сети предполагают, что он ушел от супруги из-за Ани Лорак.

Ани Лорак вместе с испанским женихом

Мужчина ведет социальные сети, называя себя "целостным велнес-экспертом", а также "создателем позитивной кармы". Также Исаак считает себя "африканским шаманом", он активно занимается йогой и выполняет медитативные практики. У него есть свой центр, где он преподает и обучает молодых тренеров.

Исаак Виджраку называет себя шаманом

В отношениях с Исааком предательница состоит два года. Он, к слову, еще обладает титулом "Мистер Испания-2005". Недавно у предательницы был большой сольный концерт в Москве, на котором присутствовал и ее избранник. Он сказал, что сейчас занимается подготовкой свадебных колец и это будет сюрприз для Ани Лорак. Также он заявил, что плачет каждый раз, когда певица выступает на сцене.

Певица, родившаяся в Черновицкой области, спокойно выступает перед россиянами, зная, что ее страну ежедневно обстреливают ракетами и дронами. Она предпочитает молчать о войне. Но ее будущий муж решил ее "оправдать" и провел разговор с украинским скандальным блогером Богданом Беспаловым.

Во время разговора Исаак заявил, что Ани Лорак не хочет давать комментарии украинским СМИ, потому что якобы они "манипулируют и вырывают ее слова из контекста, поэтому не заслуживают ее внимания".

Исаак Виджраку высказался о позиции Ани Лорак

По его словам, Ани Лорак якобы сильно страдает от выражения своей позиции и не поддерживает войну, а украинцы не уважают ее выбор, потому что они "ультранационалисты". Испанец отметил, что украинцы не могут бороться за свободу, поскольку "ее у них нет".

Но пытаясь "оправдать" будущую жену испанец еще больше испортил ее репутацию, поскольку случайно проговорился, почему она игнорирует российский террор в сторону своей родной страны. В частности, намекнул, что тут все решают деньги.

"Родившись в своей стране, ты что – раб? Она не рабыня Украины. Она просто хочет развиваться, стать популярнее и зарабатывать деньги", – сказал Исаак.

Когда планируется свадьба — неизвестно. На своей странице в Instagram возлюбленный Ани Лорак публикует с ней фотографии, а также у него есть кадры со своими детьми. От предыдущего брака у Исаака есть взрослая дочь и маленький сын.

Исаак Виджраку воспитывает двух детей

"Телеграф" писал ранее, как выглядит мама предательницы Украины Ани Лорак и что о ней известно. Известно, что женщина была трижды в браке и отдала певицу в интернат.