С кудрявыми волосами и милым взглядом: как выглядела Ани Лорак в молодости

Артистка делала определенные вмешательства во внешность

Ранее Ани Лорак была одной из популярнейших певиц в Украине. Так продолжалось, пока исполнительница не переехала в страну-агрессорку и окончательно не разочаровала фанов, когда не осудила вторжение россиян. Долгое время ее продюсером был Юрий Фалеса, который помог ей стать узнаваемой.

Ани Лорак сильно изменилась со времен, когда она только начинала карьеру. Как она выглядит сейчас и как перевоплощалась с развитием карьеры — расскажет "Телеграф".

Ани Лорак в молодости

Каролина Куек (настоящее имя артистки) родилась в Кицмане, что в Черновицкой области. Она начала петь в детстве, участвуя в разных конкурсах и концертах. В частности, молодую артистку впервые заметили на фестивале "Первоцвет-92".

Вскоре приняла участие в проходившем в Москве конкурсе "Утренняя звезда-95". Для него она и придумала творческий псевдоним — Ани Лорак, который состоит из ее имя наоборот. Это дало молодой исполнительнице первую популярность. Позже появилась на "Красной руте" в Крыму.

Будущая знаменитость была очень милой — с вьющимися волосами, родинками возле губы и изящными чертами лица. Тогда она одевала платья, белые рубашки, юбки, которые соответствовали моде того времени.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

В 90-х начала сотрудничать с продюсером Юрием Фалесой. Мужчина был старше Лорак на 18 лет. Их объединяли не только профессиональные отношения, но и романтические, несмотря на большую разницу в возрасте. Так, Фалес жил с Лорак в течение 13 лет.

Фото из сети

В этот период выходят первые альбомы певицы: "Хочу летать", "Я вернусь", "Там, где ты есть". А популярными треками того времени были "Я вернусь", "Полуденна спека", "Мрій про мене", "Три звичних слова", "Там, де ти є". Композиции певицы занимали первые места в музыкальных чартах.

С каждым новым хитом имидж артистки менялся. Так, ее образы стали более откровенными и эффектными. Она начала обнажать разные части тела и выбирать вещи с акцентными деталями, в частности блестками.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

В 2008 году Лорак представляла Украину на Евровидении, где заняла второе место с треком Shady Lady. Эту песню написал путинист Филипп Киркоров, помогавший артистке с организацией номера на конкурс. С этого времени начала сотрудничать с Киркоровым.

Яркое выступление принесло исполнительнице большую славу и возможность активнее развивать карьеру. В настоящее время ее наградили званием "Народная артистка Украины". Артистка часто экспериментировала с внешностью. Она стригла челку, красила волосы в разные цвета, пробовала разные прически. Также Лорак начала появляться на сцене в мини-платьях, на высоких каблуках, с глубоким декольте.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

Ани Лорак сейчас

Артистку не остановила оккупация Россией Крыма и вторжение в Донбасс, и она продолжила выступать в стране-агрессоре. В 2014 году она также планировала концерты в Крыму, но отменила из-за общественного хейта.

В результате активисты начали бойкотировать концерты певицы в украинских городах. Протестующие были возмущены тем, что Ани Лорак принимала участие в разных мероприятиях в России. Она появилась на одном концерте с артистами-путинистами, поддержавшими оккупацию Крыма и вторжение россиян в Донбасс. Несмотря на это, Лорак еще некоторое время принимала участие в разных концертах, получала премии в Украине и находилась в жюри шоу "Голос країни".

Фото из сети

Впрочем, через некоторое время певица перебралась в Россию и строила там карьеру. Она выступала на пропагандистских каналах, ездила с гастрольными турами по русским городам, давала интервью. С тех пор певица все реже приезжала на родину и выступала здесь.

А когда в 2022 году исполнительница не осудила полномасштабную войну, начатую Россией, то окончательно разочаровала поклонников, которые были у нее на родине. В 2023 году СНБО ввел санкции против Лорак, а украинцы ежедневно пишут певице комментарии с осуждением за ее молчание о страшных преступлениях страны-агрессорки.

Когда Ани Лорак переехала в Россию, начала вносить коррективы в свою внешность. Стало заметно, что исполнительница произвела определенные инъекции. Она увеличила губы, а также стали более выраженными ее скулы, овал лица. Вероятно, артистка использует ботокс или определенные филеры, чтобы блокировать морщины и выглядеть молодо.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

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