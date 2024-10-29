Має двох дітей та називає себе шаманом: як виглядає наречений зрадниці Ані Лорак і що про нього відомо (фото)

Від попереднього шлюбу чоловік виховує двох дітей

Зрадниця України Ані Лорак знову зібралася заміж. Її обранцем став іспанець Ісаак Віджраку, який разом з артисткою зараз живе в Москві та супроводжує її на всіх виступах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про нового коханого артистки. Ми дізналися, як Ані Лорак та Ісаак Віджраку познайомилися, а також, що він думає з приводу її мовчазної позиції щодо війни.

Який вигляд має наречений-іспанець Ані Лорак і чим займається

У вересні 2024 року стало відомо, що запроданка Ані Лорак знову зібралася під вінець. Пропозицію руки та серця вона отримала в день свого народження від іспанського бойфренда Ісаака Віджраку, який разом із нею живе у Москві й вже розмовляє російською мовою.

Відомо, що вперше з обранцем Ані Лорак зустрілася у Греції, тоді він запросив її на свої тренінги, а під час ретриту між ними виникла іскра та закрутився роман. Жив Ісаак на Ібіці. Раніше він був одружений і від попереднього шлюбу виховує двох дітей, в мережі припускають, що він кинув дружину через Ані Лорак.

Ані Лорак разом із іспанським нареченим

Чоловік веде соціальні мережі, називаючи себе "цілісним велнес-експертом", а також "творцем позитивної карми". Також Ісаак вважає себе "африканським шаманом", він активно займається йогою та виконує медитативні практики. Він має свій центр, де він викладає і навчає молодих тренерів.

Ісаак Віджраку називає себе шаманом

У стосунках з Ісааком зрадниця перебуває два роки. Він, до речі, ще має титул "Містер Іспанія-2005". Нещодавно зрадниця мала великий сольний концерт у Москві, на якому був присутній і її обранець. Він сказав, що зараз займається підготовкою весільних обручок і це буде сюрприз для Ані Лорак. Також він заявив, що плаче щоразу, коли співачка виступає на сцені.

Артистка, яка народилася на Чернівецькій області, спокійно виступає перед росіянами, знаючи, що її країну щодня обстрілюють ракетами та дронами. Вона вважає за краще мовчати про війну. Але її майбутній чоловік вирішив її "виправдати" та провів розмову з українським скандальним блогером Богданом Беспаловим.

Під час розмови Ісаак заявив, що Ані Лорак не хоче давати коментарі українським ЗМІ, бо нібито вони "маніпулюють і виривають її слова з контексту, тому не заслуговують на її увагу".

Ісаак Віджраку висловився про позицію Ані Лорак

За його словами, Ані Лорак нібито сильно страждає від висловлювання своєї позиції й не підтримує війну, а українці не поважають її вибір, бо вони є "ультранаціоналістами". Іспанець зазначив, що українці не можуть боротися за свободу, оскільки "її в них немає".

Але намагаючись "виправдати" майбутню дружину, іспанець ще більше зіпсував її репутацію, оскільки випадково проговорився, чому вона ігнорує російський терор у бік своєї рідної країни. Зокрема натякнув, що тут все вирішують гроші.

" Народившись у своїй країні, ти що — раб? Вона не рабиня України. Вона просто хоче розвиватися, стати популярнішою і заробляти гроші ", — сказав Ісаак.

Коли планується весілля – невідомо. На своїй сторінці в Instagram коханий Ані Лорак публікує з нею фотографії, а також має кадри зі своїми дітьми. Від попереднього шлюбу в Ісаака є доросла дочка та маленький син.

Ісаак Віджраку виховує двох дітей

"Телеграф" писав раніше, як виглядає мати зрадниці України Ані Лорак і що про неї відомо. Відомо, що жінка була тричі у шлюбі та віддала співачку до інтернату.